Coopération agricole : L’Institut Daniel Franco du Brésil en prospection au Burkina Faso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience une délégation de l’Institut Daniel Franco (IDF) du Brésil, ce vendredi 20 juin 2025, à Ouagadougou. La délégation, accompagnée par l’Ambassadrice du Brésil au Burkina Faso, Ellen Osthoff Ferreira De Barros, a été présentée au Chef du Gouvernement par le ministre délégué en charge des ressources animales, Dr Amadou Dicko.

L’Institut Daniel Franco (IDF) du Brésil est reconnu pour son expertise dans la sélection animale et l’élevage durable. Il contribue à améliorer la productivité de races adaptées aux climats tropicaux, notamment pour la filière viande et lait.

La délégation de l’IDF séjourne au Burkina Faso dans le but d’explorer les opportunités de collaboration et de développement des synergies bénéfiques avec le Centre de Promotion de l’Aviculture et de Multiplication des Animaux Performants (CPAMAP). Cette rencontre a été l’occasion pour Daniel Franco, président de l’IDF, de faire le point de sa mission au Chef du Gouvernement.

« J’ai visité le nord et le sud, et il y a un potentiel réel. Maintenant, il faut avancer. Nous avons toutes les structures nécessaires pour avancer » a affirmé Daniel Franco.

La similitude géographique, climatique et historique entre le Brésil et l’Afrique constitue un grand potentiel pour l’implantation de l’expérience brésilienne en matière d’élevage, selon Daniel Franco. Il a également apprécié la structuration existante du secteur de l’élevage et a félicité le Gouvernement pour son soutien à la filière agricole.

Le Premier ministre, rappelant les objectifs de l’offensive agropastorale et halieutique, a salué cette initiative de coopération et a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à soutenir toute action structurante visant à renforcer la résilience alimentaire, promouvoir l’élevage et créer des opportunités pour les producteurs locaux.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’Alliance globale contre la faim et la pauvreté, une initiative lancée en 2024 par le Président du Brésil dans le contexte de la présidence brésilienne du G20 et à laquelle le Burkina Faso est membre fondateur.

Cette alliance place la sécurité alimentaire au cœur des priorités et trouve un écho favorable dans les engagements du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour la souveraineté alimentaire, à travers notamment l’Offensive agropastorale et halieutique.

Cette mission fait suite à la participation du ministre délégué en charge de l’élevage, trois semaines plus tôt, au 2ᵉ Sommet de dialogue Brésil-Afrique des ministres de l’Agriculture, marquant ainsi une intensification des relations de coopération entre les deux pays.

Source : DCRP/Primature