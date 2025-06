Littérature : Abdoulazize Bamogo présente un « outil incontournable pour promouvoir le professionnalisme » dans les métiers de la communication

publicite

« Communication au Burkina Faso : cadre légal et institutionnel ». Ainsi s’intitule le nouvel ouvrage de Abdoulazize Bamogo, ancien président du Conseil supérieur de la communication (CSC) dont la dédicace est intervenue le jeudi 19 juin 2025, au CENASA, à Ouagadougou.

Ce livre de 409 pages contient l’ensemble des lois qui cadrent la communication sous toutes les formes au Burkina Faso

Selon l’auteur Abdoulazize Bamogo, ancien président du Conseil supérieur de la communication (CSC), l’objectif en écrivant ce livre est de fournir aux professionnels des médias et de la communication les clés et des pratiques conformes aux différentes lois afin d’éviter des désagréments et surtout renforcer leur crédibilité.

« Qu’il s’agisse de journalistes, de promoteurs de médias, de responsables marketing et de communication en entreprise, chacun a besoin de repères solides pour exercer avec éthique et efficacité ses tâches », a-t-il déclaré.

Il a aussi souligné que le livre est un acte de résilience face au contexte sécuritaire que connait notre pays. « Des messages précis et adaptés peuvent renforcer l’implication des populations aux côtés des gouvernements et des forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi activement à la lutte contre le terrorisme », a-t-il appuyé.

De la présentation faite par Dr Paré, promoteur de média en ligne, l’ouvrage est composé de quatre parties. La première partie, composée de quatre lois, est dédiée à la communication publique. La deuxième partie, étant consacrée aux médias, est la plus dense avec 33 textes règlementaires nationaux et communautaires.

La troisième partie évoque la publicité et la communication commerciale avec 16 lois, arrêtés, délibérations et chartes. Enfin, la dernière partie porte sur les communications électroniques avec neuf lois, décrets et codes de bonne conduite liés au numérique.

Pour l’actuel président du CSC, Louis Wendingoudi Modeste Ouédraogo, l’auteur construit à travers son ouvrage un pont entre les textes de loi et la pratique professionnelle de la communication.

« En éclairant les cadres juridiques parfois obscurs ou épars, ce référentiel devient un outil incontournable pour promouvoir le professionnalisme, l’éthique et la responsabilité dans les métiers de la communication, du journalisme, de la publicité et du marketing », a-t-il dit.

Pour Gilbert Ouédraogo, ministre de la Communication, représenté par son chargé de mission, ce livre vient à point nommé pour enrichir le paysage culturel national en matière de documentation législative sur la communication.

« Toute contribution à nous faire avancer de manière significative fait de son porteur un acte jugé précieux pour le gouvernement, un VDP de la paix, de la sécurité, du vivre-ensemble et de la résilience nationale », a-t-il mentionné.

Fort de 409 pages et édité aux Éditions Mercury, l’ouvrage est disponible à la librairie Mercury, à Ouagadougou, au prix de 12 000 F CFA.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24