Annonce | « J’ai développé de nombreuses compétences : leadership, gestion du temps » : une participante d’Alabuga Start raconte son expérience professionnelle en Russie

publicite

0 Partages Partager Twitter

Déménager à l’étranger : la principale crainte ou une opportunité d’élargir ses horizons ? C’est la question que se pose aujourd’hui notre héroïne, Eyerusalem Worku, d’Éthiopie. Elle vit et travaille en Russie grâce au programme Alabuga Start depuis plus d’un an et demi. Découvrez dans notre article la réaction de ses parents à sa décision de partir sur un autre continent, ses aspirations et si ses attentes ont été comblées.

« LA PRINCIPALE RAISON POUR LAQUELLE JE SUIS VENUE ICI EST L’ÉVOLUTION DE MA CARRIÈRE. »

Dans un contexte de mondialisation et d’évolution rapide du monde, l’enseignement supérieur passe au second plan. De nouvelles opportunités de développement professionnel et d’évolution de carrière s’ouvrent aux jeunes des grandes entreprises qui forment leur personnel de manière autonome, directement sur le terrain. La zone économique spéciale « Alabuga » est devenue un tel lieu, avec le lancement en 2022 d’un programme d’emploi pour les filles d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie du Sud et du Sud-Est.

« Je voulais partir à l’étranger, découvrir de nouvelles opportunités, apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, etc. Au moment où je cherchais des opportunités, Alabuga Start était à ma portée, alors j’ai décidé d’explorer davantage », a partagé Eyerusalem.

La jeune fille a déménagé en Russie en 2023 pour se lancer dans la piste de Catering.

« J’ai commencé comme aide-cuisinière avec un salaire de 500 $ : j’aidais en cuisine, j’ai étudié les techniques de préparation de divers plats et j’ai appris à travailler correctement avec les produits. En un an et demi de participation au programme, je suis devenue barista et je gagne plus de 1 200 $, et dans quelques mois, je serai promue au poste d’administratrice », a expliqué Mlle Worku. Devenir administratrice de restaurant sera un défi de taille, a admis notre interlocutrice. Quitter sa zone de confort, communiquer avec un grand nombre de personnes, gérer les processus au sein du restaurant : tout cela exigera davantage de responsabilités et un « niveau de leadership supérieur ».

D’UN CHOIX DIFFICILE À UN APPUI COMPLET : LA RÉACTION DES PARENTS À LA DÉCISION DE S’INSTALLER EN RUSSIE

La sécurité, la confiance et l’environnement culturel sont des questions essentielles pour les parents. Et c’est là qu’Alabuga Start s’est révélé étonnamment convaincant. Dès leur candidature, les jeunes filles sont accompagnées tout au long du processus de sélection et d’embauche par un spécialiste RH d’Alabuga, qui répond en détail à toutes les questions des futures participantes et de leurs parents.

« C’était difficile pour mes parents à l’accepter. Je n’ai fait que faire des recherches, me renseigner sur Internet et parler au responsable RH du programme pour obtenir le plus de détails possible. Ce faisant, je leur ai partagé toutes les informations que je trouvais. Donc, oui, c’était difficile au début, puis ils ont commencé à l’accepter, puis ils m’ont soutenue », explique Eyerusalem.

De plus, dès leur arrivée, les filles commencent à étudier le russe avec des enseignants professionnels et s’immergent dans la culture locale grâce à un programme d’intégration : excursions en Russie, événements sportifs, communication avec les locaux.

Les participantes au programme vivent dans des logements en auberge d’entreprise avec d’autres employées d’Alabuga. L’entrée dans les logements et les bâtiments se fait moyennant au système Face ID, ce qui rend leur séjour encore plus sûr.

« Je vis dans un appartement avec des filles originaires du Nigéria, d’Ouganda, du Kenya et du Kirghizistan. Nous communiquons en russe ; c’est devenu une langue commune qui nous unit », confie Eyerusalem en souriant.

Aujourd’hui, Mahlet, la sœur cadette d’Eyerusalem, a également rejoint le programme Alabuga Start et a débuté son parcours dans la piste de Catering.

« Après avoir vu les progrès de ma sœur, mes parents n’ont plus douté de mon choix », a déclaré Mahlet Worku.

COMMENT DEVENIR MEMBRE D’ALABUGA START ?

Aujourd’hui, Alabuga Start propose des emplois dans 7 pistes au choix : Catering, Service et Hospitalité, Atelier de véhicules (conductrice), Opérateur de Production, Travaux d’Installation, Travaux de Finition et Logistique.

Seules les jeunes filles âgées de 18 à 22 ans peuvent rejoindre ce programme international. L’entreprise explique que les restrictions d’âge sont déterminées par les résultats d’une étude RH, selon laquelle Alabuga Start offre la possibilité de construire sa carrière à partir de zéro.

Le programme ne dure que 2 ans. Durant cette période, les jeunes filles deviennent des spécialistes hautement qualifiées et progressent rapidement dans leur carrière.

À l’issue du programme, les participantes peuvent choisir parmi les options suivantes :

Retourner chez elles et créer leur propre entreprise, en mettant à profit l’expérience et les compétences professionnelles qu’elles ont accumulées ;

Rester à Alabuga pour travailler dans leur piste précédemment choisi ;

Trouver un emploi dans l’une des usines résidentes ;

S’inscrire au Centre d’éducation de Alabuga Polytech ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur en Russie.

À l’âge de 25 ans (l’âge des participantes les plus âgées à la fin du programme de deux ans), les jeunes filles sont déjà suffisamment expérimentées pour prendre leur destin en main, tout en étant encore assez jeunes pour découvrir d’autres opportunités, tant au niveau de leurs études que de leur carrière.

« Je souhaite rester travailler à Alabuga après avoir terminé le programme », a déclaré Eyerusalem en envisageant ses projets d’avenir. « Cet endroit m’a déjà beaucoup apporté. Je dirais que j’ai surmonté l’une de mes difficultés : travailler avec d’autres personnes. J’avais du mal à travailler en équipe. Et j’ai surmonté cette peur grâce à ma participation au programme Alabuga Start.»

Vous pouvez envoyer votre candidature via le site web du programme.