Travail domestique : Sur 7 jours, les femmes travaillent 40 heures contre 45 minutes pour les hommes

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Counting Women’s Work (CWW), le consortium Régional pour la Recherche en Economie Générationnelle (CREG) en collaboration avec l’Alliance pour le Développement et la Gouvernance (ADG) ainsi que le Club des Jeunes Filles Leaders et Entrepreneurs du Burkina organise, ce vendredi 26 juin 2025, à Ouagadougou, un atelier sur la valorisation du travail domestique des femmes et l’économie de soins du Burkina Faso.

Cette rencontre a pour objectif de partager les résultats d’une étude menée sur le travail domestique non rémunéré avec les sectoriels, la société civile et les parlementaires. Également, elle va servir de cadre présentation du projet de feuille de route sur le travail domestique non rémunéré et l’économie des soins au Burkina Faso. Cette étude a concerné quatre pays de la sous-région à savoir le Togo, le Bénin, le Sénégal et le Burkina Faso.

Gustave Bambara, représentant du Consortium pour la Recherche en Économie Générationnelle a laissé entendre que le travail domestique non rémunéré est ancré dans la société des peuples au sud du Sahara.

«Quand on regarde les statistiques, les femmes font beaucoup de travail domestique, et ce qui n’est pas pris en compte à la comptabilité nationale. La valorisation ou l’évaluation de ce travail domestique monte environ à 41,5% du PUB du Burkina Faso en 2022», a-t-il relevé.

Selon Gustave Bambara, sur une semaine, en termes de volumes de temps, les femmes font plus de 40 heures de travail domestique non rémunéré contre 45 minutes pour les hommes. «Vous voyez qu’il y a un grand écart. Et si nous voulons aujourd’hui autonomiser les femmes comme dans les politiques publiques, l’agenda 20 63 de l’Union Africaine dit que nous devons aller vers l’autonomisation de la femme. Aujourd’hui dans le plan d’action pour la stabilisation et le développement, au niveau de l’axe 3, l’autonomisation des femmes fait partie des éléments de base », a-t-il ajouté.

Il a estimé qu’avec la transition démographique, les politiques publiques doivent être dans une posture d’anticipation afin de mettre en place des mécanismes qui puissent prendre en charge le soin des personnes âgées et des enfants.«C’est autour de ça que nous allons faire un dialogue avec les parlementaires, les structures chargées de planification et la société civile », a-t-il dit.

Pour le président de l’alliance pour le développement et la gouvernance, Noël Régis Zouré a indiqué que l’importance du travail non rémunéré des femmes pour la croissance économique nationale et la réalisation d’un dividende démographique est de plus en plus reconnue.

«Cependant, les référentiels nationaux en matière de développement ne tiennent pas souvent compte de la charge économique et temporelle qui pèse sur les femmes et les jeunes filles, reflétant des normes sexospécifiques bien ancrées qui minimisent ou ignorent le temps consacré à l’économie des soins», a-t-il déploré.

Aussi, a-t-il mentionné que les analyses actuelles du travail domestique non renuméré sont des évidences économiques et sociales contextuelles qui mettent en avant l’occupation des femmes, des hommes et les inégalités y afférents.

«Elles permettent sur la base des hypothèses de faire des prédictions sur l’évolution des différentes activités domestiques non rémunérées. Pour les pays en Afrique francophone comme le nôtre, le défi à relever urgemment est l’élaboration des politiques macroéconomiques et de protection sociale sensibles au genre dans la réalisation de l’Agenda 20 63 de l’Union africaine, qui appelle à la pleine égalité des sexes dans toutes les sphères de la vie», a-t-il argumenté.

À l’issue de cette session, les participants vont élaborer une feuille de route afin de pouvoir faire le plaidoyer auprès des autorités notamment l’Assemblée législative de transition ainsi que les ministères concernés.

Willy SAGBE

Burkina24