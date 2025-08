35ᵉ édition de la colonie de vacances islamique de l’AEEMB et du CERFI : Un bilan éducatif et spirituel enrichissant

La 35ᵉ édition de la colonie de vacances islamique, organisée sous le thème « L’enfant musulman et la culture du patriotisme », a refermé ses portes Le samedi 2 août 2025 après deux semaines d’intenses activités éducatives, spirituelles et récréatives. Cette colonie de vacances, débutée le 19 juillet 2025, est organisée par l’association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) et le cercle d’études, de recherches et formation islamique (CERFI).

Démarrée le 19 juillet 2025, la colonie a offert aux enfants un environnement propice à l’acquisition des valeurs islamiques et citoyennes. La 35e édition de cette colonie s’est refermée le 2 août 2025. Pendant deux semaines, les participants ont eu droit à des « cours religieux (ablutions, prières, histoires des prophètes), ateliers sur le patriotisme et le vivre-ensemble, activités sportives et jeux éducatifs Journée culturelle (créativité, chants, et expressions artistiques) », a indiqué Mohamadi Tassembedo, directeur de la colonie.

Cette édition a rassemblé 297 cadets et cadettes. Ces derniers proviennent des classes CP (CP1-CP2) ; CE (nouveaux/anciens) ; CM (CM1-CM2) et CS (collégiens). Ils ont été encadrés par 65 formateurs. Après ces deux semaines de formations, Mohamadi Tassembedo s’est réjoui du taux de succès « satisfaisant » à l’issue des évaluations.

Pour ce qui est des résultats, il est ressorti que la classe des CP a enregistré un taux de 85,75 %, la classe des CE (nouveaux/anciens) a eu des taux respectivement de 77,27 % et 83,33 %. Pour les CM, on a un taux de 68,89 % pour les nouveaux et 90,70 % pour les anciens et enfin pour ce qui des CS, ces derniers ont réalisé un de taux de succès de 74,47 % pour les nouveaux et 90,70 % pour les anciens.

Au regard de ces chiffres, le directeur de la colonie a souligné que « cela témoigne de l’efficacité pédagogique des encadreurs et de l’engagement des enfants ». Mohamadi Tassembedo a également invité les participants à perpétuer les enseignements reçus. Présent depuis le début de la colonie, le capitaine Achile Nagalo, représentant le commandant de l’initiative Faso Mêbo, a félicité le comité d’organisation pour la tenue de ces éditions.

« Ces moments ont permis de consolider les bases spirituelles de la future génération musulmane », a souligné le capitaine Nagalo, insistant sur l’importance de l’éducation islamique comme rempart contre les dérives sociales.

Le directeur de la colonie, Mohamadi Tassembedo, a exprimé sa gratitude aux partenaires, aux parents, et aux autorités spirituelles pour leur soutien. « Votre confiance nous honore. Ces enfants sont désormais des ambassadeurs de paix », a-t-il déclaré. C’est dans cette optique que Abdoul Latif Nikièma, a, au nom des participants, invité les structures organisatrices à continuer sur cette lancée.