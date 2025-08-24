Des Burkinabè vivant aux USA offrent une tonne de ciment à Faso Mêbo

publicite

Une délégation des Burkinabè vivant aux États Unis a témoigné, le samedi 23 août 2025, de son attachement à la patrie en offrant une tonne de ciment à Faso Mêbo, une initiative citoyenne en faveur de la résilience nationale.

Pour les donateurs, ce geste se veut une contribution symbolique mais significative à l’effort collectif de reconstruction du pays. Au nom de la délégation, Victor Akinloye, le représentant des Burkinabè des USA, a exprimé toute la portée de cet acte.

« À travers ce don, nous voulons montrer à nos frères et sœurs que, malgré la distance, nous demeurons solidaires et engagés pour la paix et le développement de notre pays », a-t-il confié. Le représentant a saisi l’occasion pour lancer un appel à l’ensemble de la diaspora burkinabè.

« J’invite tous nos compatriotes vivant à l’étranger à contribuer, eux aussi. Même si ce n’est pas par des dons matériels, le simple fait de venir travailler ici et mettre ses compétences au service de la nation est déjà une immense richesse », a-t-il souligné.

Ce geste des Burkinabè des États Unis vient rappeler la place importante de la diaspora dans la dynamique de solidarité nationale, à un moment où chaque contribution, aussi modeste soit-elle, participe à renforcer la cohésion et l’espoir.

Aurelle KIENDREBEOGO et Vincent SAVADOGO (stagiaires)

Burkina 24