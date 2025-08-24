Banfora : Le projet PLURIELLES remet 19 infrastructures sanitaires réhabilitées à hauteur de 300 millions de F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le projet PLURIELLES a procédé le vendredi 22 août 2025 à Banfora à la remise officielle de 19 infrastructures sanitaires réhabilitées et construites dans la région des Tannounyan (ex Cascades). Ces ouvrages, financés à plus de 300 millions de F CFA, visent à améliorer l’accès et la qualité des soins au profit des populations.

D’un coût global de plus de 300 millions de FCFA, ces travaux concernent la réhabilitation de 15 maternités, d’un dispensaire, du laboratoire du CMA de Sindou, ainsi que la construction de trois incinérateurs modernes.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante Santé et services intégrés du projet PLURIELLES au Burkina Faso.

En procédant à la remise officielle des infrastructures, le gouverneur de la région des Tannounyan, Florent Badaboué Bazié, a salué « un investissement de taille qui contribuera à une meilleure prise en charge sanitaire des populations locales et des pays voisins frontaliers, notamment le Mali ».

Il a invité les agents de santé à « travailler à pérenniser ces acquis » et les populations à fréquenter les centres pour améliorer leur état de santé.

Selon le directeur du projet PLURIELLES, Dr Issa Siribié, ces réalisations répondent à un constat alarmant de dégradation des infrastructures. « Lorsque nous avons fait l’état des lieux, nous avons constaté des conditions non reluisantes. D’où la décision d’apporter un appui conséquent à la région », a-t-il expliqué.

Il a également rappelé que ces infrastructures participent à la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire 2020-2030, en permettant notamment aux femmes d’accoucher dans des conditions décentes, avec respect de leur intimité et de leur dignité.

Un impact direct sur plus de 970 000 habitants

Le directeur régional de la santé, Dr Wendkuni Abdoul Aziz, a souligné que la région compte plus de 970 000 habitants, dont près de 300 000 femmes en âge de procréer. Pour lui, la réhabilitation des maternités constitue « une avancée significative dans l’amélioration de l’offre de soins préventifs, curatifs et promotionnels ».

Il a également mis en avant l’importance des nouveaux incinérateurs dans la gestion des déchets biomédicaux, ainsi que l’apport du laboratoire de Sindou, désormais apte à assurer des services de transfusion sanguine et des analyses plus poussées.

Les bénéficiaires n’ont pas caché leur satisfaction. « Notre maternité dans sa nouvelle présentation offre un cadre propice et enchanteur, tant pour le personnel que pour les patientes. Nous nous engageons à faire bon usage de ce joyau. », a affirmé MeMariam Diallo, responsable maternité du CSPS de Nafona.

Un projet structurant pour la sous-région

En rappel, le projet PLURIELLES, d’une durée de sept ans, est mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali et au Bénin. Outre la santé, il comporte deux autres volets : le développement économique, avec l’appui aux groupements de femmes, et les droits humains, notamment la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences basées sur le genre.

Selon ses responsables, avec cette remise officielle, le projet confirme sa vocation à améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables, en particulier les femmes et les adolescentes, et à renforcer l’intégration régionale dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Lire aussi 👉🏿 Burkina Faso : Le Projet PLURIELLES clôture la deuxième cohorte de la relève générationnelle

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24