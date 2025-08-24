Le tournoi de football « Ouaga Soccer » se clôture sur une note de satisfaction

La première édition du tournoi de football Maracaña « Ouaga Soccer » a pris fin ce dimanche 24 août 2025. Débutée le 5 août, cette compétition a rassemblé 26 équipes de la capitale du Burkina Faso autour du ballon rond. En finale, l’équipe d’Orlando, en blanc, a affronté Bombardier FC, en vert. La rencontre s’est conclue sur une victoire d’Orlando, aux tirs au but (2-1).

Dès le coup d’envoi, les deux équipes ont montré que le match allait être une véritable finale. Avec des tentatives de part et d’autre et des duels très serrés, elles ont frôlé l’ouverture du score à plusieurs reprises.

Cependant, les gardiens de but ont été impériaux et les frappes ont souvent manqué de précision. Le score est resté nul et vierge pendant les 20 premières minutes.

Après la pause, la physionomie du jeu est restée la même. Plus entreprenante, l’équipe d’Orlando a vu sa dernière occasion heurter la barre transversale. Le vainqueur a finalement été désigné lors de la fatidique séance des tirs au but, où Orlando s’est imposé 2 à 1.

Cette compétition s’est tenue sous le thème « Le sport au service de la cohésion sociale ». Selon son promoteur, Bassirou Porgo, l’objectif a été de permettre aux jeunes de s’occuper sainement tout en mettant en lumière la résilience du peuple burkinabè.

« Cette compétition est faite pour réunir les jeunes de différents quartiers de Ouagadougou. Comme l’indique le thème, nous voulons construire une cohésion sociale à travers le sport. J’aime le football et le rassemblement des jeunes, alors j’ai imaginé cette compétition pour allier les deux. Comme c’est un début, nous avons démarré avec 26 équipes inscrites », a-t-il déclaré.

Bassirou Porgo a d’ailleurs qualifié cette première édition de « totale réussite ». « Depuis le début de la compétition, nous n’avons eu aucun incident majeur. Je suis très satisfait, car elle a commencé et s’est terminée dans un esprit de fair-play », s’est-il réjoui.

En raison de ce succès, il a exprimé le souhait d’inscrire ce tournoi dans la durée. À la fin de la finale, l’équipe vainqueure est repartie avec une enveloppe de 325 000 F CFA, en plus du trophée et de divers cadeaux. La deuxième équipe a reçu 150 000 F CFA et la troisième 50 000 F CFA.

Abdoul Gani Barry

Burkina 24