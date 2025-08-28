Buzz musical : La Tuine et Alexandre Kafando reçus par le ministère de la Culture

Le phénomène musical qui fait parler de lui sur les réseaux ces derniers jours a retenu l’attention des autorités culturelles, soucieuses de valoriser les talents nationaux.

Ce jeudi 28 août 2025, le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a accordé une audience à l’enseignante-artiste Tuina Ouamité Amandine, connue sous le nom de scène « La Tuine », ainsi qu’au chantre Alexandre Kafando.

La rencontre avait pour objectif de leur offrir un accompagnement afin d’améliorer la qualité de leurs productions musicales. À travers le CENASA, le ministère s’est engagé à apporter une assistance technique, notamment en reprenant l’enregistrement de l’album de La Tuine et du titre « Daniel » d’Alexandre Kafando. Une initiative destinée à transformer leur notoriété actuelle en véritable tremplin artistique.

« L’enjeu n’est pas seulement de surfer sur un buzz, mais de construire une carrière solide et durable », a expliqué le SG du MCCAT.

Reconnaissants, La Tuine et Alexandre Kafando ont salué ce geste et exprimé leur détermination à mieux porter la musique burkinabè. Ils ont également remercié le ministère et le gouvernement pour leur engagement en faveur de la promotion culturelle.

Par cette démarche, le MCCAT confirme sa volonté de soutenir la créativité nationale et de valoriser les artistes qui font vibrer le public, aussi bien sur scène que sur les plateformes numériques.

Source : DCRP-MCCAT