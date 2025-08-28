Communiqué | Faso Loto – 5/90 – « KOUNANDIA » Résultats du Tirage – Mercredi 27 Août 2025
🎟️ Tirage N° 2025/102
Les numéros gagnants sont : 56 – 85 – 43 – 1 – 67🎉
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
