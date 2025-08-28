Communiqué | Faso Loto – 5/90 – « KOUNANDIA » Résultats du Tirage – Mercredi 27 Août 2025

publicite

🎟️ Tirage N° 2025/102
Les numéros gagnants sont : 56 – 85 – 43 – 1 – 67🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.

