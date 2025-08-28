Le Burkina Faso, champion du Tournoi international de lutte d’Abidjan

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkina Faso a exprimé sa réputation sportive en dominant la première édition du Tournoi international de lutte africaine et de beachwrestling, qui s’est déroulée les 23 et 24 août 2025 au Parc des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d’Ivoire. Face à cinq autres nations dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Mali et le Niger, les Etalons ont brillé par leur performance, à la compétition.

Lire aussi 👉🏿 32e Championnat National de lutte : Mossé Kevin et Diallo Rihanata couronnés roi et reine des arènes 2025

Avec une délégation de 12 athlètes, le Burkina Faso a réalisé un parcours appréciable à la la première édition du Tournoi international de lutte africaine et de beachwrestling tenu en terre ivoirienne. Chaque lutteur a décroché au moins une médaille.

Au total, le pays s’est classé en tête du tableau des médailles avec 22 distinctions, dont 9 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Une moisson qui confirme la qualité de la préparation et du talent des lutteurs burkinabè.

Au-delà du classement général, marqué par la victoire du Burkina Faso devant la Côte d’Ivoire et le Bénin, des performances individuelles ont également été remarquables.

Dans la compétition en Open, le champion Kevin Mossé, surnommé l’Étalon déchaîné, a décroché une solide troisième place, en s’illustrant face à une forte concurrence.

Akim KY

Burkina 24