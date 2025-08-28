Le Burkina Faso, champion du Tournoi international de lutte d’Abidjan

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Le Burkina Faso a exprimé sa réputation sportive en dominant la première édition du Tournoi international de lutte africaine et de beachwrestling, qui s’est déroulée les 23 et 24 août 2025 au Parc des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d’Ivoire. Face à cinq autres nations dont la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Mali et le Niger, les Etalons ont brillé par leur performance, à la compétition.

Lire aussi 👉🏿32e Championnat National de lutte : Mossé Kevin et Diallo Rihanata couronnés roi et reine des arènes 2025

Avec une délégation de 12 athlètes, le Burkina Faso a réalisé un parcours appréciable à la la première édition du Tournoi international de lutte africaine et de beachwrestling tenu en terre ivoirienne. Chaque lutteur a décroché au moins une médaille.

Kevin Mossé, l’Étalon déchaîné, sur la troisième marche du podium en compétition Open

Au total, le pays s’est classé en tête du tableau des médailles avec 22 distinctions, dont 9 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Une moisson qui confirme la qualité de la préparation et du talent des lutteurs burkinabè.

Un duel intense sur le tapis

Au-delà du classement général, marqué par la victoire du Burkina Faso devant la Côte d’Ivoire et le Bénin, des performances individuelles ont également été remarquables.

Dans la compétition en Open, le champion Kevin Mossé, surnommé l’Étalon déchaîné, a décroché une solide troisième place,  en s’illustrant face à une forte concurrence.

Akim KY

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

La Tuine et Alexandre Kafando reçus par le ministère de la Culture

Buzz musical : La Tuine et Alexandre Kafando reçus par le ministère de la Culture

il y a 2 heures

Qualification Coupe du monde 2026 : Brama Traoré veut battre l’Égypte pour la première fois

il y a 3 heures

Construction d’un amphithéâtre à l’IBAM et d’un Centre médical communal à Gampèla : Le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso maintient la pression sur les entreprises

il y a 4 heures

Un chauffeur et deux employés de commerce se partagent plus de 84 millions de F CFA de la LONAB

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page