Communiqué nécrologique | Décès de PODA/MEDA Irmine Lucie : Remerciements
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ».
Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada.
Monsieur BONKOUNGOU Dramane et son épouse à Ouagadougou
Maître SOME Thomas et son épouse à Ouagadougou.
Les familles alliées YARO, OUEDRAOGO à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso.
Le veuf PODA G. Simplice, magistrat à la retraite.
Les enfants : Mme OUEDRAOGO/PODA Emma, Mme YARO/PODA Léticia, PODA Reines, PODA Pascal.
Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy,Noah, Neyla, Naël.
Sont profondément reconnaissants de votre présence, soutien et empathie lors du rappel à Dieu de leur épouse, mère, grand-mère, sœur et tante.
PODA/MEDA Irmine Lucie, précédemment enseignante à la retraite, décédée le mercredi 06 Août 2025 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, des suites de courte maladie.
Vos soutiens multiformes, vos prières, votre présence bienveillante à nos côtés lors de ce douloureux événement nous ont apporté force, consolation et réconfort.
Que le Seigneur dans sa miséricorde infinie rende à chacune et à chacun de vous, le centuple de ses bienfaits et protège vos familles.
La famille remercie les Autorités administrative, politique, religieuse et coutumière, les collègues, les promotionnaires, amis et connaissances.
Elle remercie en particulier :
– Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Evêque de Diébougou,
– Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions,
– Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’emploi,
– Le chef de service de Cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO et ses collaborateurs,
– La CCB Sainte Anne,
– Les voisins du Quartier.
Par ailleurs, elle vous informe que des messes de requiem seront dites à son intention dans les paroisses suivantes :
|PAROISSE
|DATES
|HORAIRES
|JOURS
|
Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie
|
07/09/2025
14/09/2025
28/09/2025
|
09 heures 00
09 heures 00
09 heures 00
|
Dimanche
|
CCB Saint Jean Paul II OUAGA 2000
|
08/09/2025
03/10/2025
10/10/2025
|
12 heures 45
12 heures 45
12 heures 45
|
Lundi Vendredi
Vendredi
|
Saint Jean XXIII
|
05/09/2025
21/09/2025
05/10/2025
|
18 heures 30
08 heures 30
08 heures 30
|
Vendredi
Dimanche
Dimanche
|
Paroisse Christ Roi de Pissy
|
12/10/2025
|
09 heures 00
|
Dimanche
|
Saint Pierre de Gounghin
|
19/10/2025
|
09 heures 00
|
Dimanche
|
Cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou
|
01/10/2025
08/10/2025
|
13 heures 00
13 heures 00
|
Mercredi
Mercredi
