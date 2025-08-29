Communiqué nécrologique | Décès de PODA/MEDA Irmine Lucie : Remerciements

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ».

Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada.

Monsieur BONKOUNGOU Dramane et son épouse à Ouagadougou

Maître SOME Thomas et son épouse à Ouagadougou.

Les familles alliées YARO, OUEDRAOGO à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso.

Le veuf PODA G. Simplice, magistrat à la retraite.

Les enfants : Mme OUEDRAOGO/PODA Emma, Mme YARO/PODA Léticia, PODA Reines, PODA Pascal.

Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy,Noah, Neyla, Naël.

Sont profondément reconnaissants de votre présence, soutien et empathie lors du rappel à Dieu de leur épouse, mère, grand-mère, sœur et tante.

PODA/MEDA Irmine Lucie, précédemment enseignante à la retraite, décédée le mercredi 06 Août 2025 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, des suites de courte maladie.

Vos soutiens multiformes, vos prières, votre présence bienveillante à nos côtés lors de ce douloureux événement nous ont apporté force, consolation et réconfort.

Que le Seigneur dans sa miséricorde infinie rende à chacune et à chacun de vous, le centuple de ses bienfaits et protège vos familles.

La famille remercie les Autorités administrative, politique, religieuse et coutumière, les collègues, les promotionnaires, amis et connaissances.

Elle remercie en particulier :

– Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Evêque de Diébougou,

– Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions,

– Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’emploi,

– Le chef de service de Cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO et ses collaborateurs,

– La CCB Sainte Anne,

– Les voisins du Quartier.

Par ailleurs, elle vous informe que des messes de requiem seront dites à son intention dans les paroisses suivantes :

PAROISSE DATES HORAIRES JOURS Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie 07/09/2025 14/09/2025 28/09/2025 09 heures 00 09 heures 00 09 heures 00 Dimanche CCB Saint Jean Paul II OUAGA 2000 08/09/2025 03/10/2025 10/10/2025 12 heures 45 12 heures 45 12 heures 45 Lundi Vendredi Vendredi Saint Jean XXIII 05/09/2025 21/09/2025 05/10/2025 18 heures 30 08 heures 30 08 heures 30 Vendredi Dimanche Dimanche Paroisse Christ Roi de Pissy 12/10/2025 09 heures 00 Dimanche Saint Pierre de Gounghin 19/10/2025 09 heures 00 Dimanche Cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou 01/10/2025 08/10/2025 13 heures 00 13 heures 00 Mercredi Mercredi