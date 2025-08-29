Communiqué nécrologique | Décès de PODA/MEDA Irmine Lucie : Remerciements

« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ».

Les grandes familles Mètouolè, Gbanè, Bèkuonnè à Kokoligou, Kolinka, Dissin, Bozo, Mou, Tangsèbla, Gouora, Djikologo-Tampèlè, Bouni, Walala-V2, Diébougou, Dano, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Ouagadougou, Côte d’Ivoire, France, Canada.

Monsieur BONKOUNGOU Dramane et son épouse à Ouagadougou

Maître SOME Thomas et son épouse à Ouagadougou.

Les familles alliées YARO, OUEDRAOGO à Zawara, Léo, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso.

Le veuf PODA G. Simplice, magistrat à la retraite.

Les enfants : Mme OUEDRAOGO/PODA Emma, Mme YARO/PODA Léticia, PODA Reines, PODA Pascal.

Les petits-enfants : Liam, Adila, Geoffroy,Noah, Neyla, Naël.

Sont profondément reconnaissants de votre présence, soutien et empathie lors du rappel à Dieu de leur épouse, mère, grand-mère, sœur et tante.

PODA/MEDA Irmine Lucie, précédemment enseignante à la retraite, décédée le mercredi 06 Août 2025 au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, des suites de courte maladie.

Vos soutiens multiformes, vos prières, votre présence bienveillante à nos côtés lors de ce douloureux événement nous ont apporté force, consolation et réconfort.

Que le Seigneur dans sa miséricorde infinie rende à chacune et à chacun de vous, le centuple de ses bienfaits et protège vos familles.

La famille remercie les Autorités administrative, politique, religieuse et coutumière, les collègues, les promotionnaires, amis et connaissances.

Elle remercie en particulier :

– Son Excellence Mgr Kussiélé Der Raphaël Dabiré, Evêque de Diébougou,

– Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits humains chargé des relations avec les institutions,

– Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’emploi,

– Le chef de service de Cardiologie du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO et ses collaborateurs,

– La CCB Sainte Anne,

– Les voisins du Quartier.

Par ailleurs, elle vous informe que des messes de requiem seront dites à son intention dans les paroisses suivantes :

PAROISSE  DATES  HORAIRES JOURS
 

Paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie

 

  

07/09/2025

14/09/2025

28/09/2025

  

09 heures 00

09 heures 00

09 heures 00

  

 

Dimanche
 

CCB Saint Jean Paul II OUAGA 2000

  

08/09/2025

03/10/2025

10/10/2025

  

12 heures 45

12 heures 45

12 heures 45

  

Lundi Vendredi

Vendredi
 

Saint Jean XXIII

  

05/09/2025

21/09/2025

05/10/2025

  

18 heures 30

08 heures 30

08 heures 30

  

Vendredi

Dimanche

Dimanche
 

Paroisse Christ Roi de Pissy

  

12/10/2025

  

09 heures 00

  

Dimanche
 

Saint Pierre de Gounghin

  

19/10/2025

  

09 heures 00

  

Dimanche
 

Cathédrale Immaculée Conception de Ouagadougou

  

01/10/2025

08/10/2025

  

13 heures 00

13 heures 00

  

Mercredi

Mercredi
