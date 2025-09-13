AG 2025 de la FBF: « Unissons nos forces pour l’intérêt supérieur du football burkinabè », exhorte Oumarou Sawadogo

publicite

La Fédération burkinabè de football (FBF) a tenu sa première assemblée générale ordinaire de l’ère Oumarou Sawadogo ce samedi 13 septembre 2025 à Ouagadougou. Cette assemblée générale va permettre d’analyser la gestion de la faîtière du football burkinabè et de lancer le programme de la saison à venir.

« Notre football est aujourd’hui à un tournant décisif. Les attentes sont grandes, les défis sont multiples et les ressources limitées », a signalé le président de la Fédération burkinabè de football, le colonel-major Oumarou Sawadogo, à l’ouverture de l’assemblée générale. Dans un tel contexte, le président de la FBF, dans son discours, est revenu sur les défis à relever.

« Nous devons relever le défi de la formation à la base, car c’est là que se construit l’avenir de nos Étalons. Nous devons renforcer la gouvernance de nos clubs et de nos structures, car sans organisation rigoureuse et transparente, aucun progrès durable n’est possible », a ajouté Oumarou Sawadogo, successeur de Lazare Banssé.

C’est pourquoi il estime qu’il faut rehausser le niveau des compétitions nationales, attirer de nouveaux sponsors et offrir aux jeunes des opportunités compétitives. Ce qui leur permettra de « rivaliser avec les meilleurs ». Il n’a pas occulté également le défi lié à l’unité des acteurs du football burkinabè.

Car, constate-t-il, le football burkinabè a été marqué par de nombreuses divergences. « Unissons nos forces, dépassons nos différences, mettons nos compétences et nos énergies au service exclusif de l’intérêt supérieur du football burkinabè », appelle Oumarou Sawadogo.

Bâtir un football résilient

Pour lui, les acteurs du football doivent être capables de parler d’une même voix, de travailler main dans la main et de privilégier ce qui rassemble. Ce qui va permettre, de son point de vue, de bâtir un football résilient et émergent. Au-delà du bilan, Oumarou Sawadogo souhaite que cette assemblée générale soit également un « creuset d’idées ».

En plus du bilan de la gestion de la fédération sous Oumarou Sawadogo, cette assemblée générale va également permettre de lancer la nouvelle saison.