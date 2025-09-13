Sécurité : Le ministre Mahamadou SANA inaugure la caserne du 23ᵉ Escadron de Gendarmerie mobile à Houndé

publicite

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a procédé, ce samedi 13 septembre 2025 à Houndé, à l’inauguration officielle de la caserne du 23ᵉ Escadron de Gendarmerie mobile. Fruit d’un partenariat entre l’État burkinabè et la société Endeavour Mining implantée à Houndé, cette infrastructure moderne constitue un renfort stratégique dans la lutte contre l’insécurité dans la province du Tuy et ses environs.

Dans son allocution, le Ministre SANA a salué « la fierté légitime et le sens du devoir » qui entourent l’ouverture de cette nouvelle caserne. Il a rappelé l’engagement quotidien des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) face aux menaces terroristes, avant de rendre un vibrant hommage aux combattants tombés au champ d’honneur et d’exprimer sa solidarité envers les blessés.

Financée à hauteur d’un milliard quarante-neuf millions de francs CFA par Endeavour Mining, la caserne de Houndé comprend des dortoirs, un magasin d’armement, un stand de tir, une salle des opérations et de transmissions, une infirmerie et des installations sportives. Autant d’équipements essentiels destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes tout en renforçant leur efficacité opérationnelle.

Le Ministre a souligné que « la sécurité ne peut être l’affaire des seules forces de l’ordre » et a invité les populations à coopérer étroitement avec la Gendarmerie pour une coproduction de la sécurité. Aux gendarmes du 23ᵉ Escadron, Mahamadou SANA a lancé un appel à « l’exemplarité, la discipline et la proximité avec les citoyens » afin que cette nouvelle infrastructure devienne « un symbole vivant d’engagement et de protection des populations ».

Cette inauguration marque une étape importante dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région de Houndé et, plus largement, dans le pays. « Forces et courage à nos forces combattantes. Paix et sécurité au Faso. Dieu bénisse le Burkina Faso », a conclu le Ministre.

La cérémonie a également été marquée par la remise, par Endeavour Mining, d’un kit de boxe, de matériel informatique, de 20 motos, de 3 véhicules et de 2 drones de surveillance à l’escadron. Une visite des nouvelles installations ainsi qu’une opération de plantation d’arbres ont couronné l’événement.

Source : DCRP-MSECU