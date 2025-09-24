95ᵉ fête nationale d’unification du Royaume d’Arabie saoudite : Saoudiens et Burkinabè célèbrent l’événement à Ouaga

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Ambassade du Royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso a célébré le 95ᵉ anniversaire de sa fête nationale d’unification, le mardi 23 septembre 2025 à Ouagadougou. C’était en présence de l’ancien Premier ministre, Joachim Kyelem de Tambèla et d’une forte délégation ministérielle du présent gouvernement.

Le 23 septembre de chaque année, le Royaume d’Arabie saoudite commémore la fête nationale d’unification. Ce 23 septembre 2025 marquait les 95 ans d’unification du Royaume. L’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso a alors organisé une cérémonie officielle pour célébrer l’événement.

Selon l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Bin Abdulrahman Aldosari, l’unification a permis au Royaume d’adopter une politique de sagesse et de justice.

« Depuis cette unification, le Royaume a adopté une politique étrangère empreinte de sagesse fondée sur les principes de justice, d’égalité et de non-ingérence dans les affaires internes des États et œuvre pour la promotion de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il indiqué.

Ces valeurs, dit-il, ont été puisées dans leur constitution et l’héritage arabe authentique. Lesquelles, a-t-il poursuivi, ont renforcé la position du Royaume sur la scène internationale et lui ont valu l’estime et le respect des pays frères et amis.

Cette année, a-t-il aussi rappelé, nous célébrons le 60e anniversaire de l’établissement des relations fraternelles entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Burkina Faso. Depuis le début, ces relations distinguées se sont inscrites dans le cadre du respect mutuel, de la solidarité et de la coopération et n’ont cessé de se consolider au fil des décennies, portées par un esprit de soutien réciproque face aux défis communs.

A titre d’illustration, le diplomate a évoqué la prise en charge médicale complète des jumelles siamoises Khadija et Hawa Dianda et a rappelé que le Royaume d’Arabie saoudite a mis en œuvre plus de 80 projets couvrant divers secteurs de développement pour un coût global dépassant 1 trillion de francs CFA.

Au nom du gouvernement burkinabè, la ministre déléguée des Affaires étrangères, Stella Eldine Kabré/Kaboré, a salué la qualité de cette coopération.

« Le Burkina Faso et le Royaume d’Arabie saoudite entretiennent une amitié sincère et durable, bâtie sur une coopération empreinte de respect mutuel et fructueuse dans plusieurs domaines tels que l’éducation, la santé, les infrastructures ainsi que le financement du développement. », a-t-elle déclaré.

Mahoua SANOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24