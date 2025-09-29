UNESCO : Une élection 100 % africaine pour la direction générale

L’UNESCO s’apprête à tourner une page historique. Le 6 octobre 2025, l’organisation élira son prochain directeur général, avec deux candidats exclusivement africains en lice : l’Égyptien Khaled El-Enany et le Congolais Édouard Firmin Matoko. Le retrait, en août dernier, de la Mexicaine Gabriela Ramos a fait de ce scrutin une première pour l’institution onusienne.

Après huit années de mandat, la Française Audrey Azoulay quittera ses fonctions avec un bilan jugé positif. Elle a contribué à apaiser les tensions diplomatiques, recentré l’UNESCO sur ses missions essentielles et renforcé la valorisation du patrimoine mondial, notamment en Afrique.

Mais son successeur devra relever plusieurs défis : garantir la neutralité politique, réduire les inégalités éducatives et moderniser une administration encore jugée lourde.

Deux profils s’opposent. Khaled El-Enany, égyptologue et ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, promet transparence, efficacité et un nouveau pacte financier pour renforcer la crédibilité de l’organisation. Édouard Firmin Matoko, vétéran de l’UNESCO et ancien sous-directeur général, mise sur sa connaissance interne et sa capacité de consensus, plaidant pour une réforme structurelle et une meilleure représentation africaine dans le patrimoine mondial.

Le choix des États membres départagera ainsi deux visions : celle d’un gestionnaire politique soutenu par plusieurs capitales et celle d’un diplomate chevronné issu du sérail onusien.

Source : Forbes Afrique