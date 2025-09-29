UNESCO : Une élection 100 % africaine pour la direction générale

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 6 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

L’UNESCO s’apprête à tourner une page historique. Le 6 octobre 2025, l’organisation élira son prochain directeur général, avec deux candidats exclusivement africains en lice : l’Égyptien Khaled El-Enany et le Congolais Édouard Firmin Matoko. Le retrait, en août dernier, de la Mexicaine Gabriela Ramos a fait de ce scrutin une première pour l’institution onusienne.

Après huit années de mandat, la Française Audrey Azoulay quittera ses fonctions avec un bilan jugé positif. Elle a contribué à apaiser les tensions diplomatiques, recentré l’UNESCO sur ses missions essentielles et renforcé la valorisation du patrimoine mondial, notamment en Afrique.

Mais son successeur devra relever plusieurs défis : garantir la neutralité politique, réduire les inégalités éducatives et moderniser une administration encore jugée lourde.

Lire également 👉Les États-Unis se retirent de l’Unesco

Deux profils s’opposent. Khaled El-Enany, égyptologue et ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, promet transparence, efficacité et un nouveau pacte financier pour renforcer la crédibilité de l’organisation. Édouard Firmin Matoko, vétéran de l’UNESCO et ancien sous-directeur général, mise sur sa connaissance interne et sa capacité de consensus, plaidant pour une réforme structurelle et une meilleure représentation africaine dans le patrimoine mondial.

Le choix des États membres départagera ainsi deux visions : celle d’un gestionnaire politique soutenu par plusieurs capitales et celle d’un diplomate chevronné issu du sérail onusien.

 Source : Forbes Afrique

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 6 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Des Motards africains réaffirment leur soutien au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

il y a 24 minutes

Dialogue au sommet : ONU-Burkina Faso, un partenariat réaffirmé pour le développement

il y a 35 minutes

Environnement : Le Burkina Faso accueille un forum de haut niveau sur la lutte contre la sécheresse

il y a 42 minutes

Karaté do burkinabè: Anicha Rouamba, Mohamed Kaboré et le Dakupa Club, les étoiles des championnats

il y a 49 minutes

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page