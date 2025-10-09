Entretien des pistes rurales : La méthode japonaise Do-Nou s’implante dans les communes de Ouagadougou

publicite

Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID), en partenariat avec la JICA (Agence japonaise de coopération internationale), a organisé une formation sur la méthode japonaise d’entretien des routes en terre, appelée « DO-NOU ». Cette session, qui s’est déroulée du 06 au 10 octobre 2025 à l’École Nationale des Travaux Publics (ENTP) à Ouagadougou, visait à former les agents des communes de Komsilga, Komki-Ipala, Pabré, Saaba et Tanghin-Dassouri.

La méthode DO-NOU vise à doter les populations locales des compétences nécessaires pour réparer elles-mêmes les dégradations mineures de leurs routes, en utilisant des matériaux locaux. Le Capitaine Ollo Palenfo, sécrétaire général du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID), a assisté à une séance de démonstration ce jeudi 9 octobre, dans la cour l’École Nationale des Travaux Publics (ENTP).

Le Capitaine Ollo Palenfo a précisé l’ importance de cette approche pour l’autonomisation locale. « C’est une technologie qui permet aux populations de réparer leurs routes par elles-mêmes», a-t-il indiqué.

La formation vise ainsi à pallier des lacunes, car, dit-il, « On se rend compte que c’est une technique qui est utilisée donc par nos populations. Cependant, c’est la mise en œuvre donc de la technique de façon scientifique qui leur fait défaut ».

C’est tout l’interêt de cette formation pour le partenaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (JCA). «Nous avons décidé d’accompagner le gouvernement pour que les populations ne soient pas bloquées. S’il y a une route qui est gâtée, que vous puissiez la réparer par vous-même, vous pouvez circuler en attendant que le gouvernement vienne vous aider à l’arranger beaucoup mieux», a ajouté Cheikh Hassan Moctar Gansonré, responsable des programmes de la JICA au Burkina.

Cette formation est la cinquième du genre. Elle a déjà bénéficié à une centaine de personnes issues de diverses couches de la société dont les agents des arrondissements, les directeurs régionaux du MID, des volontaires, des acteurs du BTP et associations.

L’objectif est désormais d’assurer une large diffusion de la procédure correcte via les collectivités territoriales et les leaders communautaires. Le Secrétaire Général a exhorté les apprenants à devenir des ambassadeurs de la technique. « Il faut que cette connaissance que vous avez eue ici, que ça puisse servir aussi à tout le monde », a-t-il conseillé.

La technique DO-NOU, nécessite une application rigoureuse pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages. La visite du capitaine Palenfo vise donc à « encourager les apprenants, leur montrer l’intérêt que nous portons donc à cette technique qui peut apporter, j’allais dire, une énorme contribution en matière d’entretien de nos routes en terre et de nos pistes rurales».

