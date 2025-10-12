2ᵉ édition du FIEPEMPO : 72h de célébration de la résilience du système sanitaire burkinabè refermées avec des vœux de retour

La 2ᵉ édition de la Foire Internationale d’Exposition et de Promotion des Entreprises Médicales et Paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a refermé ses portes le samedi 11 octobre 2025. Trois activités ont ponctué cette édition de la FIEPEMPO. Après 72 heures de réflexions et de partages d’expériences, ces conférences scientifiques, ces formations sur les dispositifs médicaux et sur la règlementation en vigueur qui régit le secteur, ont donné rendez-vous à la prochaine édition pour plus de « réussite ».

Après 72h d’échanges sur le thème « Renforcement de la résilience du système de santé au Burkina Faso : quel plateau technique pour des soins de qualité ? », ce deuxième rendez-vous a honoré, à travers un dîner gala, les artisans de cette réussite selon le Président du Comité d’organisation (PCO), Barthélémy Zoma.

« Vous pouvez retenir de cette deuxième édition que tout ce qui avait été prévu a été réalisé. On avait prévu des expositions et on a eu des exposants haut de gamme. On avait prévu des conférences scientifiques, des communications scientifiques, cela a été fait et tout le programme a été suivi.

Nous avons eu d’énormes échanges qui ont abouti à des recommandations qui permettront d’améliorer le travail des équipementiers, qui permettront aussi d’améliorer les plateaux techniques de nos hôpitaux », a expliqué le PCO.

Au cours de cette soirée, des acteurs du ministère en charge de la santé, ainsi que d’autres partenaires, et surtout le meilleur stand d’exposition, ont reçu des attestations et des trophées.

Pour le parrain de l’édition, Dramane Coulibaly, ce cadre est le bienvenu dans ce contexte d’appel à la résilience. « Vous savez, la situation au pays est souvent dure, mais il faut avoir cette situation pour pouvoir la remonter. Cette résilience nous amène à réfléchir ensemble et trouver des solutions pour booster le secteur », a ajouté Dramane Coulibaly.

Une cinquantaine d’exposants ont marqué leur présence à cette édition. Cette nuit a été un moyen pour le Comité d’organisation de mettre en lumière ceux qui ont accepté de se joindre à cet objectif.

En rappel, la FIEPEMPO est une initiative de l’Union des distributeurs de biens et services de santé (UDISAN) accompagnée par le ministère en charge de l’hygiène publique.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24