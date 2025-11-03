Burkina Faso : Un gendarme transforme son vécu sur le front en poésie avec « Sous l’étoile du Sahel »

Le gendarme Abdoul Rasmané Wendpakisdé Ouédraogo a marqué son entrée dans le paysage littéraire burkinabè avec la publication de son recueil de poèmes intitulé « Sous l’étoile du Sahel », dont la cérémonie de dédicace s’est tenue ce lundi 3 novembre 2025 à Ouagadougou.

Composé de seize poèmes répartis en trois grandes parties à savoir les lamentations, la résilience et l’espoir. L’ouvrage se veut une plongée poétique dans les réalités et les épreuves vécues par l’auteur lui-même.

Évoquant la dernière partie de son œuvre, l’auteur a souligné que chaque Burkinabè doit nourrir la conviction qu’un jour, la guerre contre le terrorisme prendra fin. « Et cette fin, je la sens déjà proche », a-t-il soutenu.

Fruit d’une expérience personnelle marquante, le recueil s’inspire du vécu d’un militaire au front. C’est à la suite des événements tragiques survenus à Arbinda, le 18 août 2018, que l’adjudant Ouédraogo a décidé de consigner ses émotions et souvenirs dans un livre. Le poème qui lui tient particulièrement à cœur s’intitule « L’attaque du 18 août 2021 à Arbinda ».

« C’est l’attaque du 18 août 2021, c’est ce poème qui me tient beaucoup à cœur parce que je l’ai vécu et quand j’écrivais ce poème, je n’ai pas jusqu’à présent trouvé si réellement les mots que j’ai pu utiliser peuvent réellement faire ressortir mon ressenti. Donc c’est le poème qui m’a le plus touché dans ce recueil », a-t-il affirmé.

L’auteur confie avoir entamé la rédaction de son œuvre juste après ces événements douloureux, au cours desquels il a perdu son binôme de guerre. « Ce sont des situations que j’ai vécues. Et j’ai trouvé quand même c’était plus intéressant de mettre ça en écrit. Parce que quoiqu’on dise les paroles s’envolent mais les écrits restent », a-t-il ajouté. Il indique également que son désir d’écrire remonte à son enfance, nourri par la volonté de partager un témoignage sincère et porteur de sens.

Selon Abdou Moumouni Ouédraogo, Secrétaire permanent du comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, et parrain de la cérémonie de dédicace, l’ouvrage est bien plus qu’une simple œuvre littéraire, il constitue une part de l’auteur lui-même, forgée dans le feu de l’expérience.

« Abreuvé à la source intarissable de l’amour de la patrie et nourri de la foi en Dieu. À travers « l’Étoile du Sahel », il chante la douleur et l’espérance, la bravoure et la tendresse, les blessures du Sahel mais aussi sa bonté indomptable », a-t-il souligné.

Pour lui, « ce livre est une main tendue à la conscience collective, un appel à regarder le Sahel non plus comme une terre d’épreuves mais aussi comme un espace d’espérance, de résilience et de dignité ».

En rappel, « Sous l’étoile du Sahel » sera bientôt disponible dans les bibliothèques, les librairies et les alimentations à travers le pays, au prix de 3 000 FCFA.