Communiqué | Avis de recrutement : Formation Professionnelle en Déclarant et Douane et Transit

0 Partages Partager Twitter

Le Directeur Général de Centre Professionnel de Formation Aimé Césaire (CFPAC) informe les élèves et parents d’élèves du recrutement d’élèves au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour la formation professionnelle en transit et déclarant en douane. Cette session ouverte en régime cours du jour et cours du soir les prépare pour l’obtention des diplômes suivants :

Le CAP/Transit (Certificat d’Aptitude Professionnel) Le DAT/Transit (Diplôme d’Agent de maitrise en Transit)

A la fin du cycle de formation des deux (02) ans, le transitaire et déclarant en douane est apte à :

Accomplir avec célérité les formalités douanières au bénéfice des importateurs et exportateurs auprès des tous les bureaux de douane ;

Suivre et interpréter tout le processus lié au transit de marchandises depuis l’exportation, ou au passage des bureaux frontières et à destination des bureaux terminaux de Ouaga, Bobo et Koudougou ;

Coordonner les opérations de manutention, de chargement et de livraison ;

Rédiger la facture transit en mettant en exergue les débours en douane et les HAD (Honoraires des Agréés en Douane).

Le transitaire/déclarant en douane jouit d’une ouverture d’esprit, du développement des relations interpersonnelles fortes et d’une parfaite autonomie financière. Durant toute sa carrière professionnelle, il sera animé par de découvertes sur de fréquents déplacements à l’étranger, notamment dans les zones portuaires où il est à même de soutenir pour l’accomplissement des formalités.

Il sera mis l’accent cette année sur des sorties dans les principaux bureaux de douane, en entreprise, et surtout, une sortie en zone portuaire (Accra) en juin 2026 pour un stage pratique d’un (01) mois.

Les cours sont animés par des spécialistes issus des entreprises du secteur transit et transport et d’éminents enseignants de l’Ecole Nationale des Douane.

Peuvent faire acte de candidature, les élèves ayant régulièrement fréquentés la classe de 3ème de lycées et collèges titulaires ou non du BEPC pour les candidats au CAP/Transit et Déclarant en Douane et la classe de Terminale pour les candidats au DAT/Transit (Agent de maitrise).

Les dossiers de candidature sont reçus aux heures ouvrables à partir du lundi 27 octobre 2025 à l’ISFAC sis Ouaga 2000 situé derrière la grande mosquée de KANAZOE en chantier, Tél : 25 37 41 41 / 71 45 61 73 / 70 11 44 44 / 55 11 44 44 et se composent ainsi qu’il suit :

Une demande manuscrite adressée au Directeur Général de CFPAC ; Une copie légalisée du BEPC ou les bulletins de notes de la classe de 3ème pour les candidats au CAP/Transit ; Les bulletins de notes de la Terminale ou le relevé de notes du Baccalauréat pour les candidats au DAT/Transit ; Une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif d’acte de naissance.

NB : les compléments de dossiers se feront après acceptation du dossier de candidature.

Attention ! le nombre de places est limité à trente (30) élèves pour les cours du jour et trente (30) pour les cours du soir dans chaque catégorie.

Le Directeur Général souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse rentrée scolaire 2025 – 2026.

CFPAC, la fierté d’apprendre et d’entreprendre !