Lutte contre le dopage sportif : La 18ᵉ réunion se penche sur les stratégies contre les contrevenants

​La 18ᵉ réunion du conseil de l’Organisation Régionale Anti-dopage Zone 2 et 3 (ORAD Zone 2 et 3) s’est tenue ce vendredi 21 novembre 2025 à Ouagadougou. Des représentants de 10 pays membres de l’ORAD Zone 2 et 3 ont discuté de la nouvelle stratégie de lutte contre le dopage dans la zone ouest-africaine.

​Il est reconnu que la lutte contre le dopage reste un enjeu majeur pour le monde sportif. Bien que des moyens soient mis pour l’éviter, certains sportifs se font épingler. Dans la Zone 2 et 3 de l’Organisation Régionale Anti-dopage, depuis maintenant plusieurs années, les experts se retrouvent pour parler de ce phénomène et dégager des pistes.

​Ce samedi 22 novembre 2025, sa 18ᵉ réunion s’est tenue à Ouagadougou. Une dizaine de pays ont pris part à cette rencontre avec pour objectif de faire le bilan annuel et définir une nouvelle stratégie pour la lutte contre le dopage en Afrique de l’Ouest.

​Pour Emmanuel Passos, président de l’ORAD, les discussions se sont étalées sur la manière dont ce nouveau code affectera leur travail. Ils ont donc introduit, présenté et discuté de tous les changements qui sont dans ce code.

​« L’année prochaine sera donc un défi pour toutes les ONAD, car le nouveau code impose de nouveaux défis et de nouvelles normes internationales. Nous en discuterons donc, de la manière de l’introduire dans notre travail régulier, de la manière de le gérer au niveau national, et bien sûr, nous sommes une organisation régionale, de la manière dont nous pouvons nous soutenir mutuellement », a-t-il expliqué.

​Pour le président de l’ONAD-BF et secrétaire général de l’ORAD zones 2 et 3, Dr Ibrahim Seré, la lutte contre le dopage demeure un enjeu majeur pour le monde sportif. Ainsi, selon lui, l’ONAD œuvre à la sensibilisation, à la prévention, au contrôle et à la promotion d’un environnement sportif sain.​

« La tenue de cette rencontre au Burkina Faso témoigne de l’estime portée à notre pays et de notre engagement collectif à renforcer les mécanismes de lutte antidopage dans la zone », a-t-il affirmé.

​Le directeur de cabinet du ministre en charge des Sports, Evariste Dabiré, a salué le choix porté sur le Burkina Faso pour abriter cette importante réunion régionale. Créée en 2006, l’ORAD regroupe dix pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24