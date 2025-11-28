Ouagadougou : La 1ʳᵉ édition de la Coupe Maracaña national d’impact Tv est attendue du 4 au 6 décembre 2025

Partage

Le Centre International d’Évangélisation/Mission Intérieure Africaine (CIE/MIA), à travers son Département Évangélisation, Sports et Arts (DESA), organise du 4 au 6 décembre 2025 la première édition du Maracaña national Coupe Impact TV à Ouagadougou. L’initiative vise à promouvoir le sport comme outil de cohésion, d’éducation et de rapprochement entre les jeunes du Burkina Faso.

Pour cette première édition, sept régions prendront part à l’événement il s’agit de Guiriro, de Nando, de Yadga, des Kulidé, d’Oubri, de Gouinco et du Kadiogo.

Chaque région sera représentée par l’équipe victorieuse des tournois locaux encadrés par les responsables des Églises du CIE/MIA. Seule la région du Kadiogo présentera deux équipes. Au total, huit équipes s’affronteront pendant trois jours sur le terrain de Kada School (ex-Planète Champion) à Dassasgho.

Les matchs se dérouleront 72 heures non-stop, jusqu’à la grande finale programmée pour le 6 décembre 2025. Des récompenses motivantes pour les jeunes. Le Coordonnateur du DESA, le Colonel Paul Yaméogo, a présenté les dotations prévues à savoir 1 million FCFA pour le 1er prix, 750 000 FCFA pour le 2ᵉ et 500 000 FCFA pour le 3ᵉ.

Revenant sur le sens de l’initiative, le Colonel Paul Yaméogo a souligné le rôle stratégique du sport dans la consolidation du vivre-ensemble, dans un contexte national exigeant davantage de résilience et de responsabilité de la part de la jeunesse.

« Nous vivons dans un contexte de grands défis. Nous voulons une jeunesse plus résiliente, consciente et responsable. Le sport est un facteur de rassemblement. En réunissant ces jeunes sur un même site pendant trois jours, nous favorisons le brassage, la connaissance mutuelle et la cohésion. Tant qu’il n’y a pas de rencontres, on ne peut pas s’apprécier », a-t-il expliqué.

Après le succès de la 17ᵉ édition du Maracana en juillet 2025, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a décidé d’étendre la compétition à l’échelle nationale, offrant ainsi une plateforme d’expression sportive et de fraternité à davantage de jeunes.