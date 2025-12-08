Retour sur Actu | Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 1ᵉʳ au 7 décembre 2025

Partage

La première semaine de décembre 2025 a été riche en décisions politiques, en actions sécuritaires, en avancées économiques et en activités culturelles et sportives. Retour sur les faits marquants.

Décorations 2025

La Nation célèbre ses dignes fils et filles

À l’occasion de la commémoration de l’Indépendance, près de 400 Burkinabè ont été distingués dans l’Ordre de l’Étalon et l’Ordre du Mérite. Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie, saluant l’engagement, le patriotisme et le sens du devoir des récipiendaires.

Réformes et gouvernance

Un nouveau projet de Code pénal adopté

Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant Code pénal, présenté par le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala, le jeudi 4 décembre 2025.

Le texte prévoit plusieurs innovations, notamment le rétablissement de la peine de mort pour des infractions comme la haute trahison, l’espionnage ou les actes terroristes, l’introduction du travail d’intérêt général comme peine principale, une sanction des pratiques et de la promotion de l’homosexualité, ainsi qu’un relèvement des amendes dont le minimum passe désormais à 500 000 francs CFA. Une réforme annoncée comme une étape clé dans la transformation du système judiciaire.

Modernisation de l’administration

Lancement de la nouvelle carte biométrique AES

Le gouvernement a dévoilé la nouvelle Carte d’Identité Biométrique AES, fabriquée en polycarbonate et dotée d’éléments sécuritaires renforcés. Coûtant 3 500 FCFA et valable 10 ans, elle sera délivrée dès l’âge de cinq ans. Les enrôlements, entièrement numériques, débuteront en janvier 2026.

La CNIB actuelle restera valable jusqu’en 2031.

Lutte contre la fraude

Des saisies majeures dans plusieurs secteurs

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a intercepté près de 4 000 bidons de produits frauduleux à Dassasgho, dissimulés dans deux magasins sans aucun document de conformité. De leur côté, les Douanes ont saisi des cigarettes électroniques, des explosifs, des médicaments prohibés, des équipements Starlink et des tissus contrefaits. À l’approche des fêtes, la Brigade mobile de contrôle renforce également ses opérations dans les marchés pour garantir la sécurité des consommateurs.

Économie et développement

Dynamique locale et nouvelles ambitions

La société Faso Kosam continue son expansion avec l’ouverture d’une troisième agence à Léo, destinée à soutenir la production et la transformation du lait local. Dans le secteur énergétique, TotalEnergies devient officiellement Barka Énergies après son rachat par Coris Invest Group, et ambitionne d’offrir des solutions modernes adaptées aux besoins du pays. À Ouagadougou, l’arrondissement 1 a récompensé les lauréats du concours des écoles et marchés les plus propres. À Ouahigouya, un agriculteur a remporté plus de 34 millions de francs CFA à la LONAB, provoquant admiration et rêve dans la région.

Santé

La lutte contre le sida toujours prioritaire

La Journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée à Ouagadougou sous le thème Surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida. Dans un contexte de baisse des financements internationaux, les autorités appellent à un engagement national plus soutenu pour maintenir les acquis et renforcer la prévention.

Culture

Une semaine riche et rayonnante

Le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a représenté le Burkina Faso à Niamey lors du Festival de l’Aïr, rendez-vous emblématique du Sahara dédié au tourisme interne et à l’artisanat. À Ouagadougou, la Termitière accueille la 15e édition du Festival Dialogue de Corps, un événement consacré à la danse contemporaine et à la question de l’humain. La capitale reçoit également la 4e édition du FIDIAS, un festival qui met en lumière le rôle central de la diaspora dans le développement national.

Sport

Exploits et compétitions

À Fada N’Gourma, le Ghana a dominé toutes les catégories du semi-marathon international de la Taanjiama. Sur la scène mondiale, Alfred Zan Bady, surnommé Caterpillar, a décroché trois titres lors des championnats du monde de powerlifting à Moscou. En Côte d’Ivoire, l’équipe burkinabè de petits poteaux a tenu tête aux Ivoiriens en décrochant un match nul un à un.

Entre réformes structurantes, intensification des contrôles, initiatives économiques et vitalité culturelle et sportive, le Burkina Faso a connu une semaine particulièrement dynamique. Des efforts visibles sur plusieurs fronts, reflétant une volonté continue d’avancer malgré les défis.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24