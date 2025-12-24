CAN Maroc 2025 | Première victoire des Étalons : « On rend fier tout un peuple » (Issoufou Dayo)

Partage

Les Étalons du Burkina Faso se sont imposés in extremis face à la Guinée équatoriale ce mercredi 24 décembre 2025. Malgré un match plein de suspense, le Onze national a pu empocher les trois premiers points de cette 35ème édition. Une victoire acquise dans la douleur, mais qui apporte une immense satisfaction au sein du groupe burkinabè.

Cette entrée en lice face au Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale n’a pas été de tout repos pour les supporters. Cependant, les cœurs ont été apaisés en toute fin de rencontre, offrant ainsi une victoire précieuse à Brama Traoré et ses hommes.

Pour Issoufou Dayo vice capitaine de l’équipe , l’obligation de résultat est restée le maître-mot tout au long de la partie. « On avait l’obligation de gagner le match. Tous les favoris ont gagné et nous devions aussi nous accrocher ce soir.

Malheureusement, on encaisse un but alors qu’on jouait à 10 contre 11. Il fallait rester positif et tenter de s’accrocher pour égaliser. À la dernière minute, on l’a fait. On rend fier tout un peuple », a-t-il déclaré.

De son côté, Arsène Kouassi a souligné l’importance de cette dynamique pour la suite de la compétition. « Je suis très content d’avoir aidé mon équipe, parce qu’on est tombé sur une formation vraiment bien en place et c’était difficile de gagner.

Mais Dieu merci, on a pu le faire et on est très heureux de repartir avec les trois points. On espère que cela va continuer. On veut aller de l’avant et gagner les matchs à venir », a-t-il affirmé.

Les Étalons débutent ainsi idéalement leur CAN Maroc 2025 avec un succès probant, même s’il a été difficile à obtenir. Le prochain défi de Brama Traoré sera de taille, un choc face à l’Algérie, prévu le 28 décembre 2025.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24