CAN 2025 : « Ce n’est pas parce que j’ai marqué qui est important » (Georgi Minougou)

Georgi Minougou a contribué à la victoire du Burkina Faso face à la Guinée Équatoriale (2-1) en égalisant dans les dernières minutes alors que les Étalons étaient menés. L’attaquant burkinabè assure tout donner pour remporter le trophée de la CAN 2025.

« Je vais d’abord dire merci à ma mère et lui dire que je l’aime parce qu’elle est là avec ma fille, à toute cette énergie, ma famille qui m’a soutenu », a lancé Georgi Minougou à l’issue de la victoire des Etalons (2-1) contre la Guinée Équatoriale ce mercredi 24 décembre 2025.

Le Burkinabè qui évolue dans le championnat américain a rejoint l’équipe du Burkina Faso après avoir été mis en lumière durant le championnat du monde des clubs. Son histoire a particulièrement ému, car il était proche d’arrêter le football d’une blessure à l’œil.

« Vu mon histoire, ce n’est pas facile de jouer son premier match de la CAN et marquer. Je suis très fier d’être Burkinabè et de prendre ce blason, me battre pour la nation. Aujourd’hui, ce n’est pas parce que j’ai marqué le plus important mais surtout comment nous sommes revenus jusqu’à la dernière et on a gagné ce match », poursuit Minougou.

Cette victoire est la preuve de la combativité de l’équipe nationale du Burkina Faso. Il promet de se battre avec ses coéquipiers pour remporte le trophée. « C’est comme ça qu’on va tout donner durant tous les autres matchs de la CAN. On est une équipe.

On sait ce qu’on est capable de faire. Chacun est prêt à se battre pour l’autre. Je sais qu’on va aller très loin », promet l’attaquant burkinabè entré en cours de jeu lors de cette victoire des Étalons dans leur premier match de la CAN.