Protection sociale : INSPIR Burkina plaide pour la ratification des convention 102, 176 et 189 de l’OIT

Partage

Le mardi 23 décembre 2025 à Ouagadougou, INSPIR Burkina Faso a animé une conférence de presse afin d’interpeller les autorités compétentes sur l’état d’avancement du processus de ratification des conventions 102, 176 et 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) portant sur protection sociale.

Cette rencontre avec les médias avait pour principal objectif est d’étendre la protection sociale à travers des actions diverses telles que le renforcement des capacités, les sensibilisations, les études et recherches, les plaidoyers.

Selon les organisateurs, des avancées ont été enregistrées dans le processus de ratification des conventions concernées. Toutefois, ils estiment que des actions supplémentaires restent nécessaires pour permettre leur adoption effective. C’est dans ce sens que le réseau a invité d’autres organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers à soutenir l’initiative et à rejoindre le plaidoyer.

Patrice Pamoussa le président du réseau, a fait savoir que la protection sociale est une question fondamentale qui doit être accessible à toutes les couches sociales. «De nos jours, la protection sociale est une question fondamentale qui nécessite une attention particulière de la part de tous les acteurs : Gouvernements, société civile, partenaires sociaux, Partenaires Techniques et Financiers. Cette protection sociale doit être inclusive et s’élargir à tous les domaines et toutes les couches sociales», a-t-il souligné.

Pour les initiateurs, la ratification de ces conventions constitue un levier important pour le renforcement de la protection sociale, l’amélioration des conditions de travail et la promotion du travail décent au Burkina Faso.

En rappel INSPIR a été créé en 2014 et compte huit (8) organisation membres au Burkina Faso dont chacun œuvrant dans au moins une des quatre dimensions de la protection sociale a savoir promotrice, préventive, protectrice ou transformative, ceci pour un partage des services mais surtout pour mobiliser l’expertise nécessaire à la réussite des actions politiques.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24