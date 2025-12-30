Burkina Faso : Une trentaine de pèlerins regagnent Ouagadougou après une immersion spirituelle à Jérusalem

Partage

Après un séjour spirituel d’une dizaine de jours à Jérusalem, une trentaine de pèlerins a regagné Ouagadougou dans la soirée du dimanche 28 décembre 2025. Entre prières et moments d’adoration, ces fidèles ont tenu à exprimer leur profonde gratitude envers Dieu pour le bon déroulement de leur voyage.

Parti du Burkina Faso le 17 décembre 2025 pour un pèlerinage spécial Noël, le groupe a parcouru les hauts lieux de la chrétienté à savoir Bethléem, Nazareth, le mont Tabor, les rives du Jourdain ou encore le tombeau vide du Christ.

Selon Irénée Tiendrébéogo de l’agence Sainte-Rita, cette immersion a permis aux participants de fortifier leur foi en découvrant concrètement les lieux historiques où Jésus a vécu.

Par ailleurs, il a ajouté que le séjour a été marqué par des moments forts, comme le renouvellement des promesses baptismales dans les eaux du Jourdain, là même où Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Il a ajouté que le groupe a également vécu l’émotion de la messe de minuit à Bethléem et la visite de la grotte du Lait.

« C’était vraiment magnifique, fantastique. Vraiment, nous avons reçu beaucoup de grâces. Et le jour de Noël, comme vous le savez, c’était à Bethléem, le lieu où Jésus même est né », a confié Irénée Tiendrébéogo.

Revenus sains et saufs, les pèlerins n’ont pas oublié les défis actuels de leur pays. Ils ont affirmé avoir prié intensément pour le retour de la paix, tant dans le monde qu’au Burkina Faso.

Pauline Sawadogo, l’une des participantes, garde un souvenir ému de cette aventure. « Nous avons vraiment vécu une belle expérience et elle est unique. Ce qui m’a également marquée, c’est la cohésion des pèlerins. On était tous unis, on s’entraidait », a-t-elle apprécié.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24