Le Directeur Général de la Police Nationale en visite chez l’Archevêque métropolitaine de Ouagadougou

Dans la matinée de ce vendredi 09 janvier 2026, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, a rendu une visite de courtoisie à l’Archevêque métropolitaine de la ville de Ouagadougou.

En signe de reconnaissance, cette visite avait pour objet de « Magnifier le rôle de l’église catholique dans la recherche de la paix à travers sa contribution à la sécurité », a laissé entendre le DGPN.

Très heureux de cette démarche du DGPN, l’Archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper KONTIEBO a, tout en rappelant les services dont l’église bénéficie auprès de la Police Nationale, saisi l’occasion pour transmettre ses remerciements et exprimer sa gratitude à cette institution dont il a loué la disponibilité sans faille.

De cette rencontre, s’en sont résultés l’engagement et la ferme volonté de chaque entité d’user des méthodes qui sont les siennes pour œuvrer pour un Burkina apaisé parce que sécurisé.

Monsieur le DGPN a terminé par rassurer Monseigneur de la disponibilité de la Police Nationale à toujours répondre aux sollicitations de l’église.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source: Police Nationale