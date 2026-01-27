Football : Sepp Blatter rejoint l’appel au boycott de la Coupe du monde 2026

Sepp Blatter, 89 ans, ancien président de la FIFA, s’est prononcé Le lundi 26 janvier 2026 en faveur d’un boycott des supporters pour le prochain Mondial. Invoquant des raisons de sécurité, il conseille aux fans de ne pas se rendre aux États-Unis pour la compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026. Il rejoint ainsi la position de l’avocat Mark Pieth, qui appelle à l’abstention des supporters pour ce grand rendez-vous.

L’ancien dirigeant (en poste de 1998 à 2015) a relayé sur le réseau social X les propos de l’avocat anticorruption, initialement publiés par le journal suisse Tages-Anzeiger : « Pour les supporters, un seul conseil : évitez les États-Unis ! ». Blatter a ajouté : « Je pense que Mark Pieth a raison de questionner cette Coupe du monde ».

Toujours très critique envers son successeur Gianni Infantino, Sepp Blatter avait été contraint à la démission en 2015, emporté par une vague de scandales. Après des années de procédures, il a été définitivement acquitté par la justice suisse en 2025, tout comme Michel Platini.

Les deux hommes étaient accusés d’avoir organisé un paiement illégal de 2 millions de francs suisses (environ 1,8 million d’euros) en faveur de l’ancien capitaine des Bleus.

Cet appel au boycott intervient dans un climat international particulièrement lourd. Entre les velléités américaines d’annexer le Groenland et les menaces de taxes douanières contre les nations européennes contestataires, de plus en plus de voix s’élèvent en Europe pour réclamer le boycott, voire l’annulation, de ce Mondial co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

