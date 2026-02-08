Dédicace du double album « Mandjeli » et « Wandamana » : Tim Winsey fait parler les instruments au nom de la nation

L’artiste musicien burkinabè Tim Winsey a présenté à la presse, le samedi 7 février 2026 à Ouagadougou, son nouveau projet musical composé de deux albums : Mandjeli et Wandamana. À travers cette œuvre double, l’artiste, de son nom à l’état civil Timbiri Winsè, choisit de transmettre un message d’unité, de cohésion sociale et de résilience nationale en laissant s’exprimer les instruments traditionnels à la place des mots.

Le premier album, Mandjeli – qui signifie « le griot » en langue san – comprend 14 titres. Parmi eux, Allah Bolo, chanté en dioula, met en exergue la place centrale de Dieu dans les épreuves que traverse le Burkina Faso.

L’artiste y évoque la crise sécuritaire et les drames humains liés au terrorisme, traduisant une prière collective pour la paix et la consolation des familles endeuillées.

« Chaque foyer a perdu un proche. Nous confions nos douleurs à Dieu et nous Lui faisons confiance », a-t-il expliqué. Dans le même opus, Tim Winsey rend hommage aux grandes figures révolutionnaires africaines telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba et Che Guevara à travers le titre Héros d’Afrique. Une célébration de celles et ceux qui, selon lui, se battent pour défendre leur patrie au péril de leur vie.

Toujours dans Mandjeli, l’artiste affirme son engagement pour le rayonnement culturel du Burkina Faso. Avec le titre Waguess (« viens voir » en mooré), il lance un appel à la communauté internationale à constater l’élan d’espoir et de résistance qui anime « le pays des Hommes intègres ».

Fidèle à son style singulier, Tim Winsey transmet ces messages principalement à travers les sonorités de l’arc à bouche, instrument traditionnel dont il maîtrise les nuances expressives.

L’album comprend également un hommage aux femmes burkinabè avec le titre Yennega, inspiré de la figure mythique de la princesse éponyme et du rôle essentiel des femmes dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale.

Le second album, Wandamana (« le tam-tam de la mère patrie »), poursuit cette dynamique patriotique. L’artiste y dédie notamment un titre intitulé Massa Traoré au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu’à ses homologues du Mali et du Niger.

Il y célèbre, à travers une approche inspirée des traditions africaines, l’image d’un dirigeant guerrier engagé dans la défense de la souveraineté nationale.

Originaire de la région des Bankui, Tim Winsey compte désormais six albums à son actif. Les deux nouveaux opus sont disponibles sur clé USB au prix unitaire de 5 000 F CFA, notamment à la RTB Radio Rurale à Ouagadougou.

À travers Mandjeli et Wandamana, l’artiste confirme son ambition : faire vibrer la mémoire collective et porter, par la force des instruments traditionnels, la voix d’un peuple en quête de paix et de dignité.

Daouda ZONGO (stagiaire )

Burkina24