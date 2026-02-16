Communiqué | BOA-BURKINA FASO : mouvement d’humeur en cours, l’agence centrale et les services digitaux restent opérationnels

BOA-BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu’un mouvement d’humeur est actuellement en cours.
Le dialogue social se poursuit activement pour parvenir à des solutions constructives, dans le respect de notre institution, de nos collaborateurs et de la qualité de service que nous nous engageons à vous offrir.
Pour vos opérations courantes, L’AGENCE CENTRALE, sise au projet ZACA près de la base aérienne, reste ouverte.
Par ailleurs, nos Distributeurs Automatiques de Billets (DAB), ainsi que nos produits digitaux demeurent pleinement accessibles 24h/24 et 7j/7.
BOA-BURKINA FASO présente ses excuses pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner et vous remercie de votre compréhension.

COMMUNIQUE 16022026_260216_112006
     
