Galatasaray – Juventus, 17 février

Lors des quatre premières journées de la phase de ligue, Galatasaray a engrangé neuf points et s’est hissé dans le top 8, sans toutefois parvenir à consolider sa position et terminant finalement à la 20ᵉ place. Les « Lions » sont actuellement en grande forme, revigorés après trois victoires de rang en février (10-1), et souhaitent consolider leur avantage avant leur déplacement à Turin. À noter que lors de la phase de ligue, Galatasaray a battu Liverpool (1-0) et fait match nul contre l’Atlético (1-1).

En Ligue des champions, la Juventus a affronté Galatasaray à six reprises avec un seul triomphe à son compteur. Cependant, l’équipe de Luciano Spalletti possède le talent et le caractère nécessaires pour améliorer ces statistiques. Le match contre la Lazio en a été un bon exemple : les Turinois ont dominé la rencontre, ont concédé deux buts déplorables, mais ont su arracher l’égalisation dans le temps additionnel. Luciano Spalletti s’est renchéri après la partie : « C’était une top performance de notre part », et a salué la réaction et le caractère de ses joueurs. Cette saison, la « Vieille Dame » ne pourra pas prétendre au sacre en Serie A, la Ligue des champions restant la seule occasion pour elle d’affirmer ses ambitions.

V1 – 3,635, X – 3,655, V2 – 2,143.

Benfica – Real Madrid, 17 février

Pour une énième fois, le principal tournoi de clubs européen mettra aux prises Benfica et le Real Madrid. Lors du match de la 8ᵉ journée de la phase de ligue, le but d’Anatolii Trubin dans le temps additionnel a offert la victoire (4-2) à l’équipe de Lisbonne et lui a permis de tirer son épingle du jeu. Benfica a ainsi prouvé qu’elle était capable de rivaliser avec le club royal. Cependant, la formation aux 15 titres abordera le prochain match avec une concentration maximale. Álvaro Arbeloa devrait être privé de plusieurs joueurs importants : Jude Bellingham, Raúl Asensio, Rodrygo, Éder Militão et Antonio Rüdiger.

Dans cette rencontre, le duel des entraîneurs se révèle crucial. Álvaro Arbeloa a été interrogé sur ce qu’est le « Mourinhisme » et pourquoi il y est si sensible. Il a répondu : « C’est une façon particulière d’agir : toujours affronter les difficultés et ne pas avoir peur d’être soi-même. J’essaie autant que possible d’être un « mourinhiste ». » José Mourinho a également parlé très chaleureusement de l’Espagnol : « Pour moi, Arbeloa est un ami, pas seulement un footballeur. Il incarne la passion pour le métier, l’amour du club, le dévouement à l’équipe et à ses objectifs. » Il est rare d’entendre des propos aussi élogieux de la part du « Special One » à propos de quelqu’un d’autre que lui-même.

V1 – 3,8, X – 4,04, V2 – 1,981.

AS Monaco – Paris Saint-Germain, 17 février

Le Paris Saint-Germain, partenaire officiel de 1xBet, passera par un repêchage pour la deuxième saison d’affilée. La saison dernière, cela avait été perçu comme un signe de crise. Cependant, le groupe de Luis Enrique avait alors réalisé un retournement de situation spectaculaire et avait soulevé le trophée de Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Il est symbolique que les Parisiens aient entamé leur parcours vers les barrages face à Brest, autre représentant de la Ligue 1.

Monaco navigue sur des eaux troubles : en janvier, l’équipe n’a remporté que deux de ses sept matchs et continue d’afficher des résultats mi-figue mi-raisin. Cependant, les Monégasques savent faire passer leurs rivaux à la moulinette chez eux, comme le confirment bien les statistiques. En championnat, Monaco a partagé les points avec Manchester City (2-2), Tottenham (0-0) et la Juventus (0-0), et a dominé Galatasaray sur le plus petit des scores (1-0). Par ailleurs, les hommes de Sébastien Pocognoli se sont offerts un succès étriqué 1-0 lors de leur dernier choc contre le Paris Saint-Germain.

V1 – 5,94, X – 4,62, V2 – 1,585.

