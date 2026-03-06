CARFO 2026 : Lancement des visites de sécurité au travail au CHU de Bogodogo

Le top départ de la campagne annuelle des Visites des lieux de travail (VLT) a été donné ce vendredi 6 mars 2026. C’est le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bogodogo, à Ouagadougou, qui a servi de cadre au lancement officiel de cette initiative majeure portée par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO).

L’objectif de la CARFO à travers les Visites des lieux de travail est de transformer l’administration publique en un modèle de sécurité et de salubrité. Ainsi, en ciblant les établissements sanitaires, l’institution rappelle que la protection des travailleurs est le premier maillon de la qualité des soins prodigués aux populations.

A cet effet, le directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo, a souligné que cette mission de 10 jours au sein du CHU de Bogodogo vise à établir un état des lieux exhaustif. Par conséquent, les agents de prévention assermentés et des inspecteurs de la Direction générale de la protection sociale mèneront entre autres actions l’identification des risques biologiques, chimiques et physiques ; l’audit de l’ergonomie des postes de travail ; les mesures techniques à savoir l’éclairage et l’environnement sonore ; le contrôle de conformité des installations électriques et des dispositifs de secours et l’élaboration d’un plan d’action correctif immédiat.

« Investir dans la prévention, c’est préserver le capital humain de l’État. C’est réduire les coûts futurs, améliorer la performance organisationnelle et garantir la dignité des travailleurs du service public », a affirmé Hyacinthe Tamalgo.

Loin d’être perçue comme un contrôle coercitif, cette démarche est accueillie avec enthousiasme par la direction du CHU de Bogodogo. Pour Seydou Nombré, directeur général de l’établissement, cette évaluation s’inscrit dans le cadre de la loi 003-2021 du 1er avril 2021.

Il a de ce fait invité ses collaborateurs à voir en ce diagnostic une opportunité de progrès. « Reconnaître nos insuffisances et corriger nos vulnérabilités exige du courage organisationnel. Mais c’est précisément cette lucidité qui ouvre la voie au progrès. La prévention implique l’audace de regarder la réalité en face afin de la transformer. La démarche engagée aujourd’hui par la CARFO s’inscrit pleinement dans cette perspective », a-t-il salué.

A noter que le CHU de Bogodogo n’est que la première étape d’un vaste programme national. En effet, la CARFO prévoit de déployer ses équipes de prévention dans les semaines à venir vers les Centres hospitaliers régionaux (CHR) et les Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA).

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24