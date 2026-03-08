Guerre en Iran : Un successeur désigné pour l’ayatollah Ali Khamenei

La guerre impliquant l’Iran est entrée dans son neuvième jour, ce dimanche 8 mars 2026, alors que les frappes et les attaques se poursuivent dans plusieurs régions du Moyen-Orient, rapporte BFMTV.

A Beyrouth, un hôtel a été touché par des tirs attribués à Israël, tandis que de nouvelles attaques de missiles et de drones ont été signalées dans plusieurs pays du Golfe.

Dans ce contexte de fortes tensions, l’Assemblée des experts en Iran a annoncé avoir désigné le nouveau guide suprême, appelé à succéder à l’Ayatollah Ali Khamenei. Toutefois, l’identité du successeur n’a pas encore été rendue publique.

L’annonce a été confirmée par Ahmad Alamolhoda, membre de l’Assemblée des experts, lors d’une déclaration à la télévision d’État iranienne. « L’Assemblée des experts a pris sa décision et a élu le Guide suprême de la Révolution. Le secrétariat général du Conseil annoncera officiellement le nom du nouveau guide », a-t-il indiqué, précisant que la décision est conforme aux dispositions de la Constitution.

Par ailleurs, les autorités iraniennes affirment être en mesure de poursuivre les combats pendant au moins six mois. De son côté, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré ne « pas vouloir » que les forces kurdes lancent une offensive contre le pouvoir de Téhéran.

La situation reste particulièrement tendue, faisant craindre une extension du conflit à l’ensemble de la région.