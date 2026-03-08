Province du Sourou : La diaspora burkinabè en Italie au soutien des personnes déplacées

des sacs de riz aux bénéficiaires de la province du Sourou par M. Aboudou Tiama, le 07 mars 2026
des sacs de riz aux bénéficiaires de la province du Sourou par M. Aboudou Tiama, le 07 mars 2026

Le samedi 07 mars 2026, l’association Faso Landa a procédé à une remise de vivres au profit des personnes déplacées internes (PDI) et des populations vulnérables de la province du Sourou. Ce don, d’une valeur de 500 000 FCFA, est l’œuvre de Burkinabè résidant en Italie.

Le lot de vivres, composé de 45 sacs de riz de 25 kg et d’huile alimentaire, a été officiellement transmis à Tougan par Aboudou Tiama, représentant local de l’organisation. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions sociales de l’association Faso Landa, présidée par Jean-Baptiste Boro.

Une partie du lot de vivres, d'une valeur de 500 000 FCFA, destiné aux personnes déplacées internes et vulnérables.
Une partie du lot de vivres, d'une valeur de 500 000 FCFA, destiné aux personnes déplacées internes et vulnérables.

Bien que sa mission principale soit la promotion de la culture burkinabè à l’international, l’association multiplie les interventions humanitaires pour accompagner les populations affectées par la crise sécuritaire. Selon Aboudou Tiama, ce geste traduit l’attachement de la diaspora à sa terre d’origine.

Aboudou Tiama, représentant l'association Faso Landa (Italie), expliquant le sens de ce don de solidarité à Tougan
Aboudou Tiama, représentant l'association Faso Landa (Italie), remettant officiellement  le don de solidarité à Tougan

« L’association a décidé d’accompagner les déplacés et les personnes vulnérables. Ce sont les fils et les filles du Burkina qui sont en Italie qui ont voulu faire ce don. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est aussi un symbole de solidarité pour eux», a-t-il expliqué.

des bénéficiaires exprimant sa gratitude après la réception des kits alimentaires
Des bénéficiaires ont exprimé leur gratitude après la réception des kits alimentaires

Parmi les bénéficiaires, plusieurs familles ayant fui la localité sous pression terroristes ont témoigné leur soulagement. Ces bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les donateurs et a salué les efforts des autorités nationales, notamment le Président Ibrahim Traoré, en faveur de la sécurisation du territoire.

En rappel, Faso Landa est une structure culturelle qui œuvre au rayonnement de l’identité burkinabè en Europe. Par cette troisième intervention à Tougan, elle réaffirme son engagement à soutenir la résilience des populations du Sourou face aux défis humanitaires actuels.

A lire également ⇒Tougan : L’association SOS Faso Educ soutient 70 élèves déplacés internes

Akim KY

Burkina 24

     
