Rupture collective du jeûne à la FAIB : Le Gouvernement aux côtés des fidèles musulmans

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a pris part, le samedi 7 mars 2026 à Ouagadougou, à la rupture collective du jeûne organisée par la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB).

Il avait à ses côtés le Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma. Dans une atmosphère de communion et de fraternité, l’iftar du jour a rassemblé autorités gouvernementales, leaders religieux, diplomates et de nombreux fidèles musulmans.

‎Après la rupture du jeûne et la prière de Maghrib, les participants ont assisté à une lecture du Coran suivie d’une communication autour du thème : « Ramadan : foi, solidarité et engagements citoyens au service de la paix au Burkina Faso ».

‎Le Président du Présidium de la FAIB, El Hadj Moussa Koanda, a salué la présence des autorités et des invités, qui confère un éclat particulier à la cérémonie. Après avoir relevé la concomitance, cette année, du jeûne musulman et du carême chrétien, il l’a qualifiée de « belle et heureuse coïncidence », renforçant la communion entre les croyants des deux religions.

‎À cette occasion, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a transmis le message de solidarité du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, aux fidèles musulmans. Il a également exprimé la reconnaissance du Gouvernement à la FAIB pour l’organisation régulière de cette rencontre, qui incarne des valeurs essentielles telles que la solidarité, la fraternité et l’unité dans la foi.

‎Devant la presse mobilisée pour la circonstance, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a indiqué que sa présence à cette rupture collective traduit la solidarité du Gouvernement avec les fidèles musulmans en ce mois de spiritualité.

‎« C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris part à cette rupture collective, devenue un rendez‑vous annuel. Notre présence est l’expression de notre solidarité et de notre union de prière avec l’ensemble des fidèles musulmans du Burkina Faso », a-t-il déclaré, avant d’exprimer la gratitude du Gouvernement à la FAIB pour son engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la promotion des valeurs de tolérance.

‎Selon lui, la paix au Burkina Faso sera le fruit des prières, mais également de l’engagement de chaque citoyen. Il a salué les actions de la FAIB visant à prêcher la paix et à combattre les discours extrémistes.

‎« Aujourd’hui, à travers cette rupture collective, nous avons exalté la fraternité entre les fils et les filles du Burkina Faso, au-delà des religions et des convictions idéologiques. C’est cela dont notre pays a besoin pour le retour rapide de la paix », a-t-il conclu.

‎Cette rupture collective du jeûne aura ainsi constitué un moment fort de communion spirituelle et de solidarité entre les communautés de différentes confessions, ainsi qu’un symbole de paix et de cohésion sociale.

‎Source : DCRP/Primature