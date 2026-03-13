UEMOA : Coris Bourse analyse la robustesse du marché financier en 2025

La Société de gestion et d’intermédiation (SGI) Coris Bourse a sacrifié à la tradition. Le jeudi 12 mars 2026, l’institution a réuni ses clients et partenaires à Ouagadougou, pour une séance de décryptage du marché financier régional de l’UEMOA.

Dans un contexte économique en constante mutation, la proximité avec les investisseurs demeure une priorité pour Coris Bourse.

Cette rencontre annuelle, devenue un rendez-vous incontournable, a permis aux experts de la SGI de présenter une analyse détaillée de la physionomie du marché financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) au 31 décembre 2025.

L’exercice clos en décembre dernier révèle un marché qui a su faire preuve de robustesse malgré les pressions inflationnistes et les fluctuations des taux d’intérêt.

Les analystes de Coris Bourse ont passé en revue l’évolution des indices boursiers, soulignant les secteurs ayant porté la croissance de la BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières).

A la clôture de l’exercice 2025, le marché financier de l’UEMOA a affiché une dynamique historique, selon Fancho Hermann Traoré, Directeur Général de Coris Bourse.

« La capitalisation du marché des actions de la BRVM a franchi le cap des 16 000 milliards FCFA, tandis que l’encours du marché obligataire se hisse à près de 12 000 milliards FCFA. Parallèlement, le marché des titres publics a démontré sa vitalité avec plus de 9 000 milliards FCFA mobilisés sur l’année », a-t-il dévoilé.

Dans ce paysage en pleine expansion, Fancho Hermann Traoré a souligné un levier stratégique que sont les investisseurs institutionnels. Selon lui, ces derniers s’imposent désormais comme les acteurs incontournables pour porter la croissance et la maturité du marché financier régional dans les années à venir.

A l’entendre, cette montée en puissance des acteurs institutionnels devrait permettre de structurer davantage le marché et d’attirer de nouveaux émetteurs, notamment issus du secteur privé. Pour Coris Bourse, l’enjeu des prochains mois sera d’accompagner cette mutation afin de transformer cette abondance de capitaux en levier concret pour la croissance économique régionale.

Pour les analystes de Coris Bourse, ces indicateurs ne sont pas de simples statistiques, mais la preuve d’une montée en puissance progressive du marché financier comme alternative crédible et robuste au financement bancaire classique.

Ainsi donc, Fancho Hermann Traoré a révélé que l’enjeu pour 2026 sera de maintenir ce rythme en encourageant de nouvelles introductions en bourse et en stimulant davantage l’épargne locale, afin que le marché financier continue de porter les ambitions économiques de la région.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24