Solidarité : La 3ᵉ édition des « 48 h de la charité » annoncée à Ouagadougou pour soutenir veuves et orphelins

L’association La Charité du Communicateur a animé une conférence de presse le samedi 14 mars 2026 à Ouagadougou afin d’annoncer la tenue de la 3ᵉ édition des « 48 h de la charité », prévue les 18 et 19 avril 2026 dans la capitale burkinabè.

Cette initiative vise à apporter un soutien concret aux veuves et aux orphelins, considérés comme des couches particulièrement vulnérables de la société.

Selon les promoteurs de l’initiative, les 48 heures de la charité constituent une action concrète visant à apporter assistance à ces personnes fragilisées par la vie, notamment des femmes éprouvées par la perte de leurs époux et des enfants qui grandissent privés de l’affection paternelle.

Pour Saïba Nikiéma, coordonnateur de l’association, les deux précédentes éditions ont déjà permis d’apporter un soutien direct à plus de 300 enfants orphelins ainsi qu’à plusieurs dizaines de veuves. « Depuis le lancement de cette initiative, 32 veuves et trois orphelinats représentant plus de 300 orphelins ont bénéficié de l’accompagnement de la Charité du Communicateur », a-t-il déclaré.

Il a également précisé qu’à chaque édition, les bénéficiaires reçoivent des vivres et des produits de première nécessité, contribuant ainsi à soulager leurs difficultés quotidiennes.

Au-delà des dons matériels, la structure entend aussi favoriser l’autonomisation des veuves et des orphelins. À cet effet, des formations leur sont proposées pour faciliter leur réinsertion sociale. « Lors de la deuxième édition en 2025, 22 veuves ont bénéficié d’une formation en saponification et en teinture pour la production de pagnes (Koko Dunda) », a expliqué le coordonnateur.

À l’issue de ces formations, les participantes ont été dotées de kits d’équipement afin de leur permettre de se lancer dans des activités génératrices de revenus.

Pour cette 3ᵉ édition, une innovation est annoncée. Selon Saïba Nikiema, le programme intégrera un contenu humain, éducatif et social. La première journée sera consacrée à un moment de communion, de communication et de partage avec les veuves et les orphelins.

Une conférence publique est également prévue. Elle réunira différentes couches sociales autour de réflexions portant sur les conditions de vie des veuves et des orphelins.

En outre, un concert d’édification des enfants est programmé pour le 19 avril 2026. L’objectif, selon les organisateurs, est de montrer à ces enfants qu’ils bénéficient du soutien de la société et qu’ils ne sont pas abandonnés.

Pour cette édition, l’association prévoit d’apporter un soutien à 32 veuves ainsi qu’à une association regroupant plus de 100 veuves et plus de 200 orphelins.

À cette occasion, la Charité du Communicateur invite les bonnes volontés, les institutions et les partenaires à accompagner cette initiative de solidarité.

Daouda Zongo (stagiaire)

Burkina 24