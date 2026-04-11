FESTICAS 2 : Des trophées pour sceller une alliance de réussite à Banfora

Le comité d’organisation du FESTICAS a marqué une pause solennelle le vendredi 10 avril 2026 à la salle polyvalente de Banfora. Objectif : témoigner sa reconnaissance aux institutions et entreprises dont le soutien indéfectible porte l’événement vers les sommets.

L’émotion était au rendez-vous lors de cette soirée dédiée aux partenaires. Pour Mamadou Yougos Koné, promoteur du festival, cette rencontre n’était pas qu’une simple formalité, mais un acte de gratitude profonde.

Dans son allocution, il a souligné que la pérennité du FESTICAS repose avant tout sur la confiance mutuelle et l’engagement des « belles âmes » qui gravitent autour du projet.

« Nous avons tenu à dire merci à ces bonnes volontés, sponsors et institutions. C’est grâce à eux que le Festicas existe. Pour cette 2e édition, nous sommes comblés ; ce succès est le moteur qui nous propulse déjà vers la 3e édition », a-t-il affirmé avec enthousiasme.

Le point d’orgue de la cérémonie a été la remise de trophées honorifiques et de présents symboliques. Ce geste, au-delà du matériel, vient récompenser l’investissement financier comme logistique des partenaires qui ont cru au potentiel culturel de Banfora.

En seulement deux éditions, le FESTICAS a su démontrer sa pertinence et sa solidité. Cette soirée de gala prouve que le festival n’est pas seulement une fête, mais un écosystème où le soutien du secteur privé et public est essentiel.

Fort de ces partenariats consolidés, l’événement semble désormais prêt à s’imposer comme un rendez-vous culturel incontournable de la région.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24