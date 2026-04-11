FESTICAS 2 : L’ambassadeur Charles Kaboré témoigne sa solidarité aux FDS et soutient le sport à Banfora

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 5 heures
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Le vendredi 10 avril 2026, en marge de la 2e édition du Festival International des Cascades (FESTICAS), l’ambassadeur pour le sport, Charles Kaboré, a effectué une série de visites.

Entre reconnaissance envers les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et engagement pour les infrastructures sportives locales, l’ancien capitaine des Étalons a placé son parrainage sous le signe de l’unité nationale.

Accompagné des promoteurs du FESTICAS et sous la conduite de Yacouba Barro, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Banfora, Charles Kaboré s’est rendu successivement à la Gendarmerie nationale et au camp de la CRS. 

FESTICAS 2 : L’ambassadeur Charles Kaboré témoigne sa solidarité aux FDS et soutien le sport à Banfora

Ce déplacement, bien plus qu’une simple visite de courtoisie, se voulait un acte de solidarité dans le contexte sécuritaire actuel. Lors de ses échanges avec les troupes, l’ambassadeur pour le sport a laissé parler son cœur. Il a offert 10 ballons aux FDS, en signe de soutien et d’invite au sport.

« C’est un honneur d’être avec vous. Nous sommes tellement fiers de vous. Grâce à votre sacrifice, nous pouvons circuler librement de Banfora à Bobo sans crainte. Vous défendez la patrie et sachez que, même dans le silence, nous sommes de tout cœur avec vous et vos familles », a souligné le parrain sportif de cette 2e édition.

Après les casernes, la délégation a mis le cap sur l’Hôtel de Ville de Banfora. Accueilli chaleureusement par le personnel communal, Charles Kaboré a prêté une oreille attentive aux préoccupations locales.

L’un des points saillants de cette rencontre fut la doléance exprimée par les agents municipaux, notamment la réfection du plateau omnisports de la police municipale, afin de dynamiser la pratique sportive au sein de la cité du paysan noir.

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Face aux doléances, l’ambassadeur pour le sport a transformé ses paroles en actes en s’engageant à mobiliser des partenaires pour la rénovation complète du plateau. Cet élan a immédiatement été soutenu par un partenaire du FESTICAS qui a offert dix projecteurs solaires pour l’éclairage du futur site.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

     
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