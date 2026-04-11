Communiqué | Quand les universités préparent déjà les entrepreneurs de demain

Le Hackathon des Grandes Écoles 2026 a été reçu en audience à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso. Une rencontre stratégique qui a permis de réunir plusieurs acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial national.

Les échanges ont notamment porté sur :

👉 la transformation des projets étudiants en entreprises viables

👉 la structuration de mécanismes de financement publics et privés en faveur des jeunes et des startups dès les premières étapes

👉 le renforcement de l’accompagnement et de la formation des jeunes talents

Bien plus qu’un simple événement, le Hackathon des Grandes Écoles se positionne comme un véritable espace de convergence nationale, réunissant étudiants, startups, incubateurs ainsi que partenaires publics et privés autour d’un objectif commun : faire émerger 500 entrepreneurs d’ici 2030, avec un impact concret sur l’économie.

Cette édition se déroulera sur trois jours et réunira 30 universités, 50 startups et 900 étudiants. Environ 1 200 visiteurs sont attendus chaque jour.

🚀 Le Hackathon des Grandes Écoles, un véritable levier d’innovation et de transformation nationale.

🗓️ Rendez-vous les 21, 22 et 23 mai 2026 au SIAO, Pavillon Soleil Levant.

📞 Contact Partenariats et Stands : +226 44 35 17 34