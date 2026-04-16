États-Unis : L’ex-lieutenant-gouverneur Justin Fairfax tue son épouse avant de se suicider

L’ancien lieutenant-gouverneur Justin Fairfax a abattu son épouse, Cerina Fairfax, avant de se donner la mort à leur domicile d’Annandale, selon les autorités locales, renseigne CNN.

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi 16 avril 2026. Alertée par un appel au 911 passé par le fils du couple, la police du comté de Fairfax a découvert les deux corps sans vie à leur arrivée sur les lieux.

D’après le chef de la police, Kevin Davis, la fusillade serait liée à un conflit conjugal persistant dans le cadre d’une procédure de divorce engagée en juillet 2025. Le couple vivait séparément au sein du même domicile.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que Justin Fairfax aurait tiré à plusieurs reprises sur son épouse dans le sous-sol avant de se suicider à l’étage avec la même arme. Les deux enfants adolescents du couple se trouvaient dans la maison lors du drame. Ils ont depuis été confiés à des membres de la famille et bénéficient d’un accompagnement psychologique.

« C’est une tragédie pour les enfants de perdre leurs deux parents dans de telles circonstances », a déclaré Kevin Davis, évoquant une famille jusque-là considérée comme stable.

Ancien lieutenant-gouverneur de 2018 à 2022 sous Ralph Northam, Justin Fairfax avait vu sa carrière fragilisée par des accusations d’agression sexuelle en 2019, qu’il a toujours contestées.

Après son mandat, il s’était retiré de la vie politique active pour reprendre ses activités d’avocat, tandis que son épouse exerçait comme dentiste. Ce drame, survenu dans un contexte de tensions conjugales et de difficultés personnelles, plonge la communauté locale dans la stupeur et relance le débat sur les violences domestiques aux États-Unis.