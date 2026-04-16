Fédération malienne de football : Mahazou Baba Cissé nouveau président

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Mahazou Baba Cissé compte relancer les équipes du Mali sur la scène africaine.

Le nouveau président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) est désormais connu. Mahazou Cissé dit Baba a été élu ce jeudi 16 avril 2026 pour un mandat de quatre ans.

Le nouveau président de la FEMAFOOT est aussi le président de l’Académie ABM Foot. Il a été élu avec 69 voix pour, une voix contre et deux abstentions. Il était d’ailleurs le seul candidat en lice à cette élection.

Dans son projet, Mahazou Cissé, dit Baba, prévoit de moderniser la gouvernance du football, d’améliorer les infrastructures, d’instaurer la transparence dans la gestion et de promouvoir les jeunes talents maliens. Cet économiste succède à Mamoutou Touré.

Ce dernier avait été déchu à la suite de la démission de plusieurs membres de son comité exécutif en janvier 2026, après l’élimination du Mali en quart de finale de la CAN.

     
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