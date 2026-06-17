Communiqué | FOIRE AGRO-ALIMENTAIRE MACFRUT 2027 (20-22 avril 2027 à Rimini, Italie)

Après une première expérience en 2026 avec des exposants burkinabé à la foire agro-alimentaire de Rimini, en Italie, l’Agence Italienne pour le Commerce bureau de Ouagadougou lance une manifestation d’intérêt pour identifier des exposants à la prochaine foire MACFRUT qui se tiendra en Italie du 20-22 avril 2027 :

-Vous êtes une entreprise régulièrement enregistrée au Burkina Faso et qui œuvre dans la transformation agro-alimentaire?

-Vous êtes un équipementier du secteur aménagement hydro-agricoles ou vendez des équipements agricoles et aimeriez vous refournir en Italie?

-Vous voulez des débouchés pour des acteurs de votre filière agro-alimentaire ou bien simplement faire connaître vos produits à cette foire incontournable?

MACFRUT 2027 est le cadre idéal pour vous faire connaître à des acheteurs internationaux.

Tous les frais logistiques et d’exposition sont à la charge des exposants.

Pour les profils retenus et qui se seront effectivement inscrits à l’issue de cette phase de manifestation d’intérêt qui court jusqu’au 31 aôut 2026, l’Agence Italienne pour le Commerce facilitera la prise de rendez-vous pour les formalités de visas à Abidjan. Il reste entendu que l’Agence n’est pas responsable du résultat des demandes de visas. La pré-inscription sur le formulaire ad hoc ne vaut pas sélection.

Lien d’enregistrement : https://forms.gle/w1bmG2jGt9UMXVjA7

Contact Email : [email protected]