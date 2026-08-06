Bénin-Canada : l’ambassade du Canada inaugurée à Cotonou, un tournant historique avec des millions de dollars d’investissements

L’ambassade du Canada à Cotonou a été officiellement inaugurée à l’issue d’une visite historique de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, au Bénin, ce mercredi 5 août 2026, rapporte le ministère des affaires étrangères du Bénin.

Cette visite constitue la première mission officielle en Afrique de la ministre canadienne depuis sa prise de fonction. À Cotonou, elle a été accueillie par son homologue béninoise, Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères.

À l’issue des échanges entre les deux délégations, les deux parties ont signé un protocole d’entente sur les consultations politiques et diplomatiques. Ce cadre permanent vise à renforcer le dialogue entre les deux pays, assurer le suivi des engagements communs et favoriser une meilleure coordination sur les enjeux régionaux et internationaux.

La rencontre s’est poursuivie avec une réunion interministérielle réunissant plusieurs membres du gouvernement béninois, notamment Olushegun Adjadi Bakari, ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, chargé de l’Industrie et de la Promotion de l’investissement privé ; Gildas Agonkan, ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale ; et Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette.

Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs prioritaires, notamment le commerce, les investissements, le financement du développement et la sécurité.

La délégation canadienne a également visité le Port autonome de Cotonou, une infrastructure stratégique pour l’économie béninoise et un important hub logistique régional.

La journée s’est achevée par l’inauguration officielle de l’ambassade du Canada à Cotonou, 64 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

À cette occasion, Ottawa a annoncé plusieurs appuis financiers, dont :

26 millions de dollars canadiens pour soutenir la modernisation et la résilience climatique du Port autonome de Cotonou ;

pour soutenir la modernisation et la résilience climatique du Port autonome de Cotonou ; plus de 5 millions de dollars canadiens destinés à trois initiatives en faveur de la sécurité régionale ;

destinés à trois initiatives en faveur de la sécurité régionale ; environ 11,5 millions de dollars canadiens pour accompagner l’autonomisation économique des femmes, la transformation numérique et l’inclusion sociale.

Cette coopération repose également sur une progression des échanges commerciaux entre les deux pays. Entre 2024 et 2025, ceux-ci ont augmenté de 77 %, atteignant 77,1 millions de dollars canadiens, soit environ 31,37 milliards de FCFA.

Avec l’ouverture de cette ambassade, le Bénin et le Canada disposent désormais d’un cadre renforcé pour développer des partenariats dans des domaines stratégiques et accélérer la mise en œuvre de projets au bénéfice des populations.