Communiqué de presse conjoint du CFOP et de la CODER 

Une délégation de la CODER, conduite par son Président, Maître Gilbert Noël OUEDRAOGO, a rencontré à sa demande, le Chef de file de l’opposition au siège du CFOP le lundi 03 Avril 2017.

Le Chef de file de l’Opposition était accompagné de plusieurs responsables de partis politiques membres du cadre de concertation du CFOP. Lors de la séance de travail qui a réuni les deux délégations, la délégation de la CODER a présenté au CFOP la coalition, et fait le bilan à mi-parcours de ses démarches auprès des autorités étatiques, politiques, coutumières et religieuses ainsi que les missions diplomatiques, la société civile et les partenaires sociaux.

Les prises de contact se poursuivent avec les victimes des violences et vont bientôt s’achever avec la production d’un mémorandum qui sera soumis aux plus hautes autorités de notre pays.

La délégation de la CODER a indiqué qu’à ce stade, elle souhaitait l’implication de l’ensemble de l’Opposition politique dans la recherche des voies et moyens pour la réalisation de la réconciliation nationale.

Le Chef de file de l’Opposition, Monsieur Zéphirin DIABRE, a salué la démarche de la CODER et l’a remerciée pour la courtoisie et la marque d’estime à l’endroit du CFOP auquel, du reste, certains des leurs sont affiliés.

Il a indiqué que la question de la réconciliation nationale est une préoccupation majeure pour l’ensemble du peuple burkinabè. De ce fait, il accède à la demande de la CODER et s’engage, non seulement à s’impliquer davantage, mais aussi à faire en sorte que toute l’Opposition politique se saisisse de la question et en fasse une préoccupation de tout premier ordre.

Il s’est réjoui qu’un consensus soit établi, que la réconciliation passe par la Vérité et la Justice, étant entendu que cette justice doit être la même pour tous.

Les deux parties tiennent à rassurer le peuple burkinabè que la réconciliation qu’elles prônent n’est nullement un arrangement entre acteurs de la classe politique en vue de satisfaire des intérêts personnels, mais plutôt une démarche sincère, collective et inclusive dont le véritable maitre d’œuvre sera le peuple burkinabè lui-même, étant entendu que c’est de son intérêt qu’il s’agit.

Elles ont convenu de travailler ensemble, afin de créer les conditions favorables à une véritable réconciliation nationale, seul gage pour un devenir meilleur de notre nation. Dans ce sens, une commission sera mise en place pour la production du mémorandum qui sera bientôt présenté aux Burkinabè.

Ouagadougou, le 03 avril 2017

Le Chef de file de l’Opposition politique, M. Zéphirin DIABRE ;

Le Président de la CODER, Me Gilbert Noël OUEDRAOGO