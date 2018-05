Zéphirin Diabré : « Le CDP est de retour »

211 PARTAGES Partager Twitter

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) tient son 7e congrès ordinaire les 5 et 6 mai 2018 à Ouagadougou. Placé sous le thème de la « Place et rôle du CDP dans l’évolution socio-politique récente au Burkina Faso», ce congrès doit, au finish, aboutir à l’élection d’un nouveau président du parti. « Ce congrès constitue un tournant capital dans l’histoire de notre parti et de notre pays le Burkina Faso », a indiqué Eddy Komboigo.

Au total, ce sont 19 candidats qui se sont déclarés, y compris l’actuel président qui est Eddy Komboigo, pour assurer la présidence de l’ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). A cet effet, un comité a été mis en place pour la désignation du nouveau patron du parti de Blaise Compaoré. « A chaque instant de nos travaux, nous devons avoir à l’esprit l’unité du CDP », a suggéré Eddy Komboigo à l’endroit des participants.

Pour l’ouverture de ce Congrès ordinaire, la cuvette du Palais des sports de Ouaga 2.000 a refusé du monde. Plus de 3.200 délégués sont venus de l’intérieur du pays et des autres pays en sus des nombreux militants. A l’endroit des Burkinabè de l’étranger, Eddy Komboigo leur a promis que la décision ferme a été prise pour qu’en 2020, toute la diaspora puisse voter.

« L’endurance et la constance » du CDP

Selon le président du parti, « le CDP vient de loin et ambitionne aller très loin ». Pour ce faire, il a appelé les militants à « demander et à accepter le pardon, de refuser la rancœur, d’être tolérants, modérés dans une réconciliation sérieuse ». Revenant sur la gestion du pouvoir avant l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Eddy Komboigo reconnait que « tout n’a pas été parfait ». Ainsi dit-il, « le CDP demande humblement pardon pour tous les actes posés et qui n’ont pas répondu aux exigences des populations ».

Mais à en croire le Chef de file de l’Opposition politique Zéphirin Diabré, « si on doit dire les choses comme il se doit, tout le monde sait que ce n’est pas vous là ici présents qui avez plus bénéficié du règne de Blaise Compaoré ».

Présent à la cérémonie d’ouverture avec plusieurs autres partis politiques, Zéphirin Diabré a, tout au long de son discours, salué « l’endurance et la constance » du Congrès pour la démocratie et le progrès. « Le CDP est de retour et l’Opposition est en marche », a-t-il lancé. Dans cet élément audio, in extenso, la déclaration du Chef de file de l’Opposition qui lui a valu un standing ovation.

Zéphirin Diabré : « Nous avons déjà perdu le Nord du pays » Burkina 24

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24