STAR KIDS : Une compétition pour enfants pour venir en aide aux familles démunies

L’agence MA’NATHAN communication, dirigée par Jordana Brouta Foppa, lance la première édition de «STAR KIDS ». Une émission de concours artistique télévisée pour les enfants de 6 à 17 ans. Le comité d’organisation a tenu un point de presse qui marque le lancement officiel de l’évènement ce mercredi 8 août 2018 à Ouagadougou.

STAR KIDS est une nouvelle émission télévisée de concours artistique pour enfants organisée par la structure MA’NATHAN communication. Pour cette première édition, il sera exclusivement question de la version chant ou karaoké pour les enfants de 6 à 17 ans.

Selon le comité d’organisation de l’évènement, c’est une activité qui recherche le divertissement et le caritatif. Il s’agit de profiter de la compétition de chant des enfants pour récolter des fonds pour des familles démunies. A écouter les conférenciers, la compétition sera enregistrée et diffusée tous les samedis du 3 novembre au 22 décembre 2018, soit huit diffusions et la finale sera en direct à la télévision nationale.

En outre, la séance du casting débutera le 15 septembre prochain avec un jury composé de spécialistes de la musique qui aura la tâche de la sélection avant les auditions. Pour la promotrice, Jordana Brouta Foppa, cette compétition permettrait aux enfants en période de fin d’année de s’amuser et de s’exprimer à travers le chant dans la bonne humeur et dans une ambiance festive.

Le grand gagnant de cette compétition repartira avec la somme d’un million de FCFA et de nombreux lots et les quatre finalistes enregistreront un clip vidéo. Jordana Brouta Foppa a fait savoir qu’au-delà de la récompense, c’est tout un encadrement pour révéler les talents des enfants.

En marge du concours, des dons seront récoltés tout au long de l’évènement au profit des familles démunies. La cérémonie de remise des dons sera également diffusée sur la télévision nationale. Concernant les inscriptions, la promotrice a mis en place deux outils. Il s’agit de l’inscription en ligne sur le site web : http://manathancommunication.com/starkids/ avec une petite vidéo démonstrative du talent du candidat ou en appelant au numéro 64282828.

Jules César KABORE

Burkina 24