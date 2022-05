Burkina : La prison de Nouna a été attaquée par environ 150 terroristes (Lionel Bilgo)

0 Partages Partager Twitter

Un point de presse a été fait ce 11 mai 2022 à l’issue du Conseil des ministres.

A entendre le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, la prison de Nouna a été attaquée par environ 150 terroristes qui avaient certainement « besoin de ressources humaines » pour renforcer leurs rangs, dit-il.

Il a également annoncé que la 5e Journée internationale du vivre-ensemble sera commémorée le 16 mai. Lionel Bilgo a fait savoir, concernant l’organisation du concours Prix Galian, 2022 que les préparatifs vont bon train.

Par rapport à l’inondation de la mine de Perkoa, qui retient le souffle de l’opinion nationale et internationale, il a indiqué que les recherches se poursuivent pour retrouver vivants les huit mineurs toujours bloqués à l’intérieur de la mine.

Il n’a pas manqué de saluer la « solidarité africaine » manifestée autour de cette question et la mobilisation des uns et des autres pour apporter du soutien aux travaux de recherches et aux familles affectées.

Cependant, certaines informations « erronées » laissent perplexes les autorités. Ce qui a poussé Lionel Bilgo à confier qu’à la date d’aujourd’hui, 38 millions de litres d’eau ont été pompés et que les travaux se poursuivent à un rythme accéléré.

Le conseil a également marqué son accord pour l’organisation de concours professionnels et concours directs pour l’année 2022, a fait savoir Lionel Bilgo, porte-parole du Gouvernement.

Par ailleurs, deux décisions importantes ont été prises au cours de ce Conseil des ministres. En effet, les Directeurs Généraux du Cadastre minier et de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) ont été relevés de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le gouvernement a aussi fait comprendre, compte tenu de certaines informations qui circulent déjà concernant le prix des hydrocarbures, que l’augmentation du prix du carburant a été validée ; 100 francs CFA de plus ont été annoncés, en attendant des précisions puisque l’arrêté était toujours en signature.

