UFOA B U20 : Les Etalons U20 tiennent les Super Eagles du Nigeria en échec (2-2)

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons U20 ont tenu en échec leurs homologues du Nigeria (2-2) lors de leur entrée en compétition du tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA) dans la zone B le 11 mai 2022. Les Etalons ont besoin d’un match nul pour se qualifier en demi-finales.

La suite après cette publicité

Vainqueurs face au Ghana (2-0) lors de la première rencontre du groupe B, le Nigeria voulait faire le plein des points face au Burkina Faso. Les Burkinabè n’entendaient pas non plus manquer leur sortie. Les Super Eagles du Nigeria se montrent très présents dans le camp burkinabè dès l’entame du match. Les Etalons ont, en effet, du mal à ressortir le ballon et restent repliés dans leur camp.

A force de presser, les Nigérians trouvent l’ouverture du score. Au point du corner, Ibrahim Muhammad réussit un centre devant Mohamed Ouédraogo sur le côté droit au niveau du corner. Son centre surprend Philipe Maré, gêné par le soleil qui laisse le ballon se loger dans les filets. 1- 0 après 23e minutes de jeu.

Les Etalons tentent de réagir mais ne semblent avoir les armes pour faire face à cette équipe nigériane. La mi-temps intervient sur ce score. Les Etalons, initialement habillés en blanc et short vert change de maillot et sont en tout vert puisque les Nigérians étaient également habillés en blanc.

Les Etalons mieux en deuxième période

L’état d’esprit également change avec des joueurs comme Yacouba Konaté et Harouna Dicko. Ce dernier trouve son compère dans la surface de réparation sur un centre. Konaté est fauché dans la surface de réparation. Abdel Rachid Zagré, le capitaine, (60e min) prend le ballon et transforme le penalty. D’un contre-pied, il bat le géant gardien nigérian Nathaniel Nwosu (1-1).

Mais les Etalons seront coupables d’un autre penalty. Sur une longue balle dans sa surface, le gardien burkinabè sort et boxe le ballon et avec un attaquant nigérian. Penalty. Les Nigérians en profitent pour prendre à nouveau l’avantage au score (2-2) sur penalty transformé par Ibrahim Muhammad.

Mais les Etalons ne sont pas abattus. Ils reviennent dans le match et égalise (2-2) grâce à Irié Bi Kalou. Les Etalons réussissent à tenir le score jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à ce point obtenu par les Etalons, ils n’auront besoin que d’un match nul contre le Ghana pour se qualifier en demi-finales.

Le tournoi UFOAB est qualificatif pour les phases finales de la CAN U20. Seuls les deux finalistes obtiennent la qualif pour la CAN U20 prévue en Egypte.

Composition des équipes

Burkina Faso : 13-Philippe Maré (gardien), 3-(Eric Chardley, 4-Mohamed Ouédraogo, 5-Cyrille Dao, 6-Tertuis Bagré, 7-Harouna Dicko, 10-Faad Sana, 11-Abdel Rachid Zagré (C), 12-Pakwo Abdoul Gnanou, 19-Yacouba Konaté, 20-Moussa Ky

Remplaçants : 1-Sidi Mohamed Kouanda (GK), 2-Nagoro Dao, 8-San Ulrich Barro, 9-Salif Tietietta, 14-Zakaria Tinta, 15-Kalou Irié Bi, 16-Ismael Drabo (GK), 17-Hassamadou Ouédraogo, 18-Djakaridja Sangaré

Nigeria : 1-Nathaniel Nwosu (Gardien), 2-Augustine Njoku, 5-David Sholumade, 6- Olowatosin Adegbite (C), 7-Ibrahima Yahaya, Adams Olubi, 10 Muhammad Aminu, 11 Ibrahim Muhammad, 13-Daniel Daga, 18-Samson Lawal, 20-Lekan Oydele

Remplaçants : 3- Abubakar Babadji, 4- Anas Hassan, 8-Muhammad Shedu, 12-Chikeze Okolie, 14-Onuche Ogbelu, 15 Rilwanu Haliru Sarki, 16-Saheed Jimoh (GK), 17-Tolupe Ojo, 19Ahmed Abdullahi

Écouter l’article

publicite